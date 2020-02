Die linke Abbildung zeigt eine Computersimulation des Coronavirus, rechts eine Variante der saisonalen Grippe. Gemäss der neusten Zahlen der WHO liegt die Sterblichkeit bei einer Covid-19-Erkrankung in China bei etwa 3.4 Prozent, ausserhalb von China bei zirka einem Prozent. Bei einem saisonalen Grippenvirus geht man von einer Sterblichkeitsrate von etwa 0.1 Prozent aus. Laut Schätzungen sterben also gerade verhältnismässig mehr Menschen am Coronavirus als an der saisonalen Grippe. Doch die Sterblichkeit könnte sich beim Coronavirus auch noch deutlich nach unten korrigieren.

Allerdings sind weltweit mehr Menschen mit dem Virus der saisonalen Grippe infiziert, als aktuell mit dem Coronavirus. Laut WHO sterben jährlich etwa 290'000 bis 650'000 Personen an der Grippe. Zudem warnt die medizinische Fachzeitschrift «The Lancet», dass man noch zu wenig über die Krankheit wisse, um die Sterblichkeit genau abschätzen zu können. Gerade bei neuen Infektionskrankheiten überschätze man die Sterblichkeit oft.