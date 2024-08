In Deutschland sorgen erneut tödliche Schüsse der Polizei für Schlagzeilen.

In Recklinghausen im Bundesland Nordrhein-Westfalen erschoss die Polizei am Abend einen 33-jährigen Mann, der zuvor in einem Mehrfamilienhaus randaliert hatte.

Laut Zeugen war er mit einem Messer bewaffnet.

Als die Polizei eingetroffen sei, habe er sie angegriffen. Erst am Dienstag hatte die Polizei in der Stadt Moers in Nordrhein-Westfalen einen 26-Jährigen erschossen, der zuvor in einem Wohngebiet mit einem Messer mehrere Personen und Beamte angegriffen haben soll.

Legende: Die Polizei sperrte unmittelbar nach den tödlichen Schüssen den Tatort ab. Keystone/FEDERICO GAMBARINI

Am letzten Freitag hatte in Solingen, ebenfalls in Nordrhein-Westfalen, ein 26-jähriger Mann, bei einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet und mehrere weitere verletzt. Der mutmassliche Täter, ein abgelehnter syrischer Asylbewerber, sitzt in Haft.