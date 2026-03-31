Buckelwal sitzt erneut in einer Bucht fest

Der vor Deutschland gestrandete Buckelwal ist nach seinem zwischenzeitlichen Abtauchen erneut in der Ostsee vor der Stadt Wismar gesichtet worden.

Nachdem er zunächst frei geschwommen sei, sitze der Buckelwal jedoch erneut in einer Bucht fest.

Das teilten der Umweltminister des deutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, und die Umweltschutzorganisation Greenpeace auf einer Pressekonferenz mit.

Greenpeace war zuvor mit einem Schlauchboot in der Wismarer Bucht unterwegs gewesen, um den dort erneut gesichteten Buckelwal von flacheren Gewässern fernzuhalten. «Wir sind aber guten Mutes, dass der Wal sich weiter entscheidet, im Freiwasser zu bleiben und in die weitere Ostsee zu schwimmen», sagte Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack in Wismar.

Wal-Drama an der Ostsee

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 11. Der Buckelwal von Wismar wird am Montagnachmittag noch einmal zum Wegschwimmen animiert. Bildquelle: APA / Greenpeace Germany / Daniel Müller. 1 / 11 Legende: Der Buckelwal von Wismar wird am Montagnachmittag noch einmal zum Wegschwimmen animiert. APA / Greenpeace Germany / Daniel Müller

Bild 2 von 11. Dem erneut gestrandeten Wal geht es nach wie vor nicht gut. Einer Meeresschutz-Expertin von Greenpeace zufolge liegt das Tier unverändert in der Bucht. (Bild vom 29.3.2026). Bildquelle: Keystone/Daniel Müller/DPA Greenpeace Germany. 2 / 11 Legende: Dem erneut gestrandeten Wal geht es nach wie vor nicht gut. Einer Meeresschutz-Expertin von Greenpeace zufolge liegt das Tier unverändert in der Bucht. (Bild vom 29.3.2026) Keystone/Daniel Müller/DPA Greenpeace Germany

Bild 3 von 11. Der Buckelwal konnte sich mit steigendem Wasserstand von der Sandbank retten. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Philip Dulian. 3 / 11 Legende: Der Buckelwal konnte sich mit steigendem Wasserstand von der Sandbank retten. KEYSTONE/DPA/Philip Dulian

Bild 4 von 11. Das erschöpfte Tier schwimmt in der Lübecker Bucht, nah an den Küsten der Ostsee. Bildquelle: Keystone/Marcus Brandt. 4 / 11 Legende: Das erschöpfte Tier schwimmt in der Lübecker Bucht, nah an den Küsten der Ostsee. Keystone/Marcus Brandt

Bild 5 von 11. Der Wal schwimmt nun wieder in der Ostsee und wird von Küstenwachschiffen und Polizeibooten begleitet. Bildquelle: Keystone/Marcus Brandt. 5 / 11 Legende: Der Wal schwimmt nun wieder in der Ostsee und wird von Küstenwachschiffen und Polizeibooten begleitet. Keystone/Marcus Brandt

Bild 6 von 11. Wal in Sicht! Am Donnerstagmorgen schwimmt das Tier in der Lübecker Bucht. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt. 6 / 11 Legende: Wal in Sicht! Am Donnerstagmorgen schwimmt das Tier in der Lübecker Bucht. KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt

Bild 7 von 11. Am Montag war der Buckelwal in der Lübecker Bucht aufgefunden worden. Nun scheint der Meeressäuger sich befreit zu haben. Bildquelle: IMAGO/Susanne Hübner. 7 / 11 Legende: Am Montag war der Buckelwal in der Lübecker Bucht aufgefunden worden. Nun scheint der Meeressäuger sich befreit zu haben. IMAGO/Susanne Hübner

Bild 8 von 11. Gemäss dem Meeresbiologen Robert Marc Lehmann befindet sich der Meeressäuger in keinem guten Zustand. Die Haut sehe schlecht aus und er habe lange nichts mehr gegessen, sagte er der «Bild»-Zeitung. Bildquelle: IMAGO/Susanne Hübner. 8 / 11 Legende: Gemäss dem Meeresbiologen Robert Marc Lehmann befindet sich der Meeressäuger in keinem guten Zustand. Die Haut sehe schlecht aus und er habe lange nichts mehr gegessen, sagte er der «Bild»-Zeitung. IMAGO/Susanne Hübner

Bild 9 von 11. Mit einem Bagger hoben Retter am Donnerstag eine Rinne für den Wal aus. Bildquelle: IMAGO/Susanne Hübner. 9 / 11 Legende: Mit einem Bagger hoben Retter am Donnerstag eine Rinne für den Wal aus. IMAGO/Susanne Hübner

Bild 10 von 11. Voller Einsatz für den gestrandeten Buckelwal – auch in der Nacht. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Ulrich Perrey. 10 / 11 Legende: Voller Einsatz für den gestrandeten Buckelwal – auch in der Nacht. KEYSTONE/DPA/Ulrich Perrey

Bild 11 von 11. Das Medieninteresse am gestrandeten Tier war gross. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt. 11 / 11 Legende: Das Medieninteresse am gestrandeten Tier war gross. KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der Buckelwal hatte seit mindestens Samstag in der Bucht vor Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) in flachem Wasser gelegen und war von Schaulustigen abgeschirmt worden. Am Montagabend hatte sich der Wal mit steigendem Wasserstand bewegt und war dann abgetaucht.

Wal seit Anfang März in Küstennähe in der Ostsee

Der Buckelwal war zunächst in der Nacht zum 23. März auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) gestrandet. In der Nacht zum Freitag gelang es dem Tier, das flache Wasser zu verlassen, nachdem Helfer eine Rinne ausgehoben hatten. Am Samstag wurde es dann vor Wismar in flachem Wasser gesichtet.

Nach Angaben des Umweltministeriums von Mecklenburg-Vorpommern war der Wal seit dem 3. März im küstennahen Bereich der Ostsee unterwegs.