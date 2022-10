Nordkorea ist daran, Interkontinental-Raketen zu entwickeln – dazu diente offenbar auch der neuste Test. «Die Rakete muss einem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre standhalten, damit sie dereinst einen Sprengkopf ins Ziel tragen kann», sagt Martin Fritz, in Tokio lebender Journalist. Vor allem aber wolle Nordkorea den USA klarmachen, dass es die Fähigkeit entwickle, Atomschläge gegen das US-Festland führen zu können. «Die langfristigen Ziele Nordkoreas sind: Die USA sollen das Land als Atommacht akzeptieren und die Sanktionen aufheben», sagt Fritz. Möglich sei deshalb auch, dass Pjöngjang schon bald wieder einen Atomtest durchführen könnte: «Laut dem südkoreanischen Geheimdienst sind die Vorbereitungen dazu abgeschlossen», so der Journalist. Ein möglicher Zeitpunkt dafür läge demnach kurz vor den Zwischenwahlen in den USA von Anfang November.