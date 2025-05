«Das Abkommen ist bloss eine Art Grundriss, die Details müssen wohl noch ausgearbeitet werden. Der am Telefon zugeschaltete britische Premier Keir Starmer war sehr bemüht, das Abkommen historisch zu nennen. Er sprach Donald Trump ständig mit dessen Vornamen an und achtete darauf, ihn zu loben. Wir sehen hier wohl eine Blaupause, wie Trump mit viel Schmeichelei wieder von seinen Zöllen abzubringen ist. Trotzdem: Trump kann das Abkommen wohl als Erfolg verbuchen – das kann aber auch Starmer. Dass Grossbritannien nicht in der EU ist, scheint sich auszuzahlen. Insgesamt ist das Abkommen aber allenfalls ein guter Anfang für Trumps Handelsprojekt.»