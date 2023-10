Wie kann die EU die Ukraine langfristig unterstützen? Diese Frage ist politisch bisher nicht beantwortet. Für die europäische Unterstützung der Ukraine – zivil und militärisch – sind in kommenden Jahren Dutzende Milliarden Euro nötig. Geld, das das reguläre EU-Budget zurzeit nicht hergibt. Ohne zusätzliche Mittel aus den EU-Mitgliedstaaten wird es deshalb kaum gehen. Doch bei diesen sitzt das Geld in den aktuell wirtschaftlich flauen Zeiten nicht mehr so locker.

Wie gross die europäische Unterstützung für die Ukraine künftig sein wird, zeigt sich daher nicht in erster Linie bei symbolischen Treffen wie in Kiew, sondern viel mehr in den trockenen, finanzpolitischen Entscheiden der kommenden Monate in Brüssel. Die entsprechenden Diskussionen zwischen der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten dürften zäh werden.

Einschätzung von EU-Korrespondent Andreas Reich