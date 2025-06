Was man über die Angriffe Israels auf den Iran weiss – was nicht

Das ist passiert: Israel hat in der Nacht mit dem erwarteten Angriff auf Irans Atomanlagen begonnen. Bei dem Einsatz handele es sich um «eine präventive, präzise, kombinierte Offensive», um das iranische Atomprogramm und andere militärische Ziele zu attackieren, teilte das Militär mit.

Legende: Teheran: Unzählige Fahrzeuge sind nach den israelischen Angriffen am 13. Juni beschädigt worden. Reuters / Majid Asgaripour

Das Hauptziel: Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ist eine der wichtigsten iranischen Atomanlagen zum Ziel geworden. Die Uran-Anreicherungsanlage in Natans sei «unter den Zielen», teilte IAEA-Chef Rafael Grossi auf der Plattform X mit. Die Situation sei «äusserst besorgniserregend», schrieb Grossi. Seine Behörde stehe im Kontakt mit iranischen Behörden, um die aktuellen Strahlungswerte abzuklären.

Neben dem Atomprogramm sollen weitere militärische Ziele angegriffen worden seien. Teheran war im Laufe des Morgens immer wieder von Explosionen erschüttert worden.

Die Reaktionen: Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei droht Israel als Reaktion auf den nächtlichen Grossangriff mit Vergeltung. Israel müsse mit «einer harten Bestrafung» rechnen, wurde der Religionsführer in einer Mitteilung seines Büros zitiert.

Erste Einschätzungen der SRF-Nahost-Korrespondenten Box aufklappen Box zuklappen Anita Bünter und Jonas Bischoff: «Der heutige israelische Angriff auf Iran ist eine völlig neue Eskalationsstufe in Nahost. Obwohl US-Präsident Trump eine diplomatische Lösung im Atomstreit mit Iran anstrebte und für Sonntag entsprechende Gespräche geplant waren, hat Israel nun einseitig iranische Atomanlagen und die Führung des iranischen Sicherheitsapparats angegriffen. Das kann unkalkulierbare Folgen haben. Derzeit gibt es noch mehr offene Fragen als Antworten: Wie stark wurde der Iran wirklich getroffen? Wie werden die Iraner reagieren? Werden die USA Israel aktiv militärisch unterstützen? Beschränkt sich der Krieg auf Israel und Iran – oder wird er zum Flächenbrand? Klar ist: Mit dem israelischen Angriff geht der Konflikt zwischen Israel und Iran in eine völlig neue Phase. Eine Phase, von der noch niemand weiss, wie sie enden wird.»

Die bisher bekannten Schäden und Opfer: Iranische Medien zeigen Bilder zerstörter Häuserfassaden in Teheran. In Videos war zu sehen, wie Rettungskräfte unter Trümmern nach Verschütteten suchen. Ein Reporter im Staatsfernsehen sagte, er habe bereits mehrere Todesopfer gesehen. Der Kommandeur der Revolutionsgarden, Generalmajor Hussein Salami, sei getötet worden, meldete die Nachrichtenagentur Tasnim. Auch Generalstabschef Mohammed Bagheri ist tot. Tasnim bestätigte ausserdem die Tötung von zwei bekannten Wissenschaftlern.

Legende: Der Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), Generalmajor Hossein Salami, soll bei einer Attacke auf das Hauptquartier des Oberkommandos getötet worden sein. (3.1.2023) Reuters / WANA NEWS AGENCY

Das haben die USA damit zu tun: Die mit Israel verbündeten USA sind nach Regierungsangaben aus Washington nicht an dem Angriff beteiligt. US-Präsident Donald Trump hatte den Iran in den vergangenen Monaten mehrfach gewarnt, dass es ohne eine Einigung im Atomstreit zu einem Militäreinsatz kommen könnte. Er wolle das zwar nicht, sei aber dazu bereit, sagte der US-Präsident sinngemäss. «Der Iran kann keine Atomwaffen haben, das werden wir nicht erlauben», sagte Trump. Teheran hat bislang stets beteuert, keine Atomwaffen bauen zu wollen.

Legende: Ein Feuerwehrmann ruft seine Kollegen am zum Schauplatz einer Explosion in einem Wohnkomplex im Norden Teherans, im Iran. Keystone / VAHID SALEMI

So sieht die Lage in Israel aus: Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat für sein Land den Ausnahmezustand ausgerufen. Nach einem «Präventivschlag» gegen den Iran sei «in unmittelbarer Zukunft» mit einem Raketen- und Drohnenangriff auf Israel zu rechnen, sagte Katz in der Nacht nach Angaben der «Times of Israel». Weiter hat das israelische Verkehrsministerium laut der Nachrichtenseite «Ynet» die Sperrung des israelischen Luftraums für Starts und Landungen bis auf Weiteres bekannt gegeben. Kurz nach 5 Uhr (MEZ) hat das israelische Militär Medienberichten zufolge einen Lockdown für die palästinensischen Städte im Westjordanland angeordnet.

Das ist vor dem Angriff passiert Box aufklappen Box zuklappen Der Streit über das iranische Atomprogramm hatte sich zuletzt immer mehr zugespitzt und die Sorge vor einem möglichen Angriff Israels auf den Iran war grosse. Ende Mai hatten US-Medien berichtet, Israel habe eine mögliche Attacke auf die iranischen Atomanlagen bereits vorbereitet. Diese Woche hatte zudem das Lenkungsgremium der IAEA in einer Resolution formell festgestellt, dass Teheran gegen seine Verpflichtung verstossen habe, sein gesamtes Atomprogramm offenzulegen. Die Resolution, die im IAEA-Gouverneursrat verabschiedet wurde, drohte auch mit der Einschaltung des UNO-Sicherheitsrates.

So geht es weiter: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete die Angriffe in den frühen Morgenstunden als «Eröffnungsschlag». Er sagte zudem: «Diese Operation wird so viele Tage andauern, wie es braucht, um diese Bedrohung zu beseitigen.»