Die EU hat USB-C als einheitliches Ladekabel nun definitiv beschlossen.

Auch die Schweiz wird die Regelung voraussichtlich übernehmen.

Die entsprechenden Verhandlungen haben viele Jahre gedauert.

Die Politikerinnen und Politiker des Europaparlaments stimmten fast einstimmig für die Regelung. Sie sieht vor, dass USB-C künftig der einheitliche Ladestandard für Smartphones und andere elektronische Geräte sein soll.

Einheits-Stecker ab 2024

Die neuen Vorgaben sollen 2024 in Kraft treten. In einem letzten Schritt müssen die EU-Staaten noch zustimmen, was für den 24. Oktober vorgesehen ist. Dies gilt aber als Formsache.

2009 gab es 30 verschiedene Anschlüsse zum Laden von tragbaren Geräten. In einer Absichtserklärung verpflichteten sich die Hersteller gegenüber der EU-Kommission zu einem gemeinsamen Standard. Obwohl die Frist mehrfach verlängert wurde, konnten sich die Anbieter von Geräten nicht einigen.



Bis 2018 konnte die Zahl der unterschiedlichen Stecker auf drei reduziert werden: USB-C, Apples Lightning-Anschluss sowie Micro-USB. Nun soll es künftig nur noch einen Stecker geben: USB-C.

Um gesetzliche Vorgaben wurde lange gerungen. Vor mehr als zehn Jahren brachte die Kommission die Ladekabel-Frage erstmals auf den Plan. 14 Hersteller – unter ihnen auch Apple – einigten sich in einer Selbstverpflichtung auf einen einheitlichen Standard für Handy-Netzteile. Bei den Buchsen in Smartphones und Tablet-Computern blieben von einst mehreren Dutzend Typen noch drei übrig.

Die Schweiz zieht mit

Auch in der Schweiz kommen in Zukunft voraussichtlich nur noch Geräte auf den Markt, die sich über einen USB-C-Anschluss laden lassen. 2016 ist die Verordnung zum Fernmeldegesetz gemäss dem Bundesamt für Kommunikation so angepasst worden, dass diese Anforderungen aktiviert werden können.

Legende: USB-C (rechts) löst bald alle anderen Ladekabel ab. Keystone, Christian Beutler

Neben Mobiltelefonen fallen nun auch zahlreiche weitere Geräte unter die neuen Regeln. Dazu zählen etwa Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, Lautsprecher, E-Reader, Tastaturen und Mäuse. Nach Angaben des EU-Parlaments sollen die neuen Leitlinien dazu führen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU 250 Millionen Euro pro Jahr einsparen, weil unnötige Ladegerätekäufe vermieden würden.