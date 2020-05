Wenn ein Mitgliedstaat beschliesst, Reisen in sein Hoheitsgebiet oder in bestimmte Regionen und Gebiete innerhalb seines Hoheitsgebiets zuzulassen, sollte er dies in nicht diskriminierender Weise tun – er sollte Reisen aus allen Gebieten, Regionen oder Ländern in der EU mit ähnlichen epidemiologischen Bedingungen zulassen.

Wenn eine generelle Aufhebung der Beschränkungen durch die Gesundheitssituation noch nicht gerechtfertigt ist, schlägt die Kommission ein schrittweises und koordiniertes Vorgehen vor.