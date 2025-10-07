Die EU-Kommission hat eine Ausweitung der EU-Zölle auf Stahl vorgeschlagen.

Künftig soll nur noch halb so viel Stahl zollfrei auf den EU-Markt gelangen wie bislang.

Darüber hinaus soll ein 50-prozentiger Zoll fällig werden.

Die Massnahmen, die im Juni 2026 in Kraft treten sollen, dürften auch die Schweiz betreffen.

Dies erklärte EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné im Onlinedienst X.

Bevor die neuen Regeln in Kraft treten können, müssen auch das Europaparlament und die EU-Staaten zustimmen. Es gehe darum, die europäischen Stahlproduzenten und Arbeitsplätze zu retten. «Das ist die Reindustrialisierung Europas», so Séjourné.

Stahlimporte in die EU sind bis zu einer bestimmten Menge pro Jahr zollfrei. Für gewisse Länder wie die Schweiz gelten auf spezifische Stahlprodukte Quoten. Überschreitet die Einfuhrmenge die jeweilige Obergrenze, wird bislang ein Zoll von 25 Prozent fällig, den die Kommission nun verdoppeln will.

Legende: Brüssel will die europäische Stahlindustrie so vor der billigeren Konkurrenz aus China schützen. KEYSTONE/DPA/Philipp von Ditfurth

Der mit weitem Abstand meiste Stahl weltweit wird in China produziert. Mit den neuen Zöllen würde sich die EU – die eigentlich immer wieder lautstark auf einen möglichst barrierefreien Welthandel pocht – auch stärker gegen Importe aus Fernost abschotten. Damit kann sich der Staatenverbund als Verbündeter von US-Präsident Donald Trump im Kampf gegen Chinas Exportüberschuss präsentieren.

Ein derzeit gültiger Schutzmechanismus für die europäische Stahlindustrie läuft im Juni kommenden Jahres aus. Die neuen Massnahmen sollen ihn durch eine dauerhafte Regelung ersetzen.

