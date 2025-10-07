Die EU-Kommission hat eine Ausweitung der EU-Zölle auf Stahl vorgeschlagen.

Künftig soll nur noch halb so viel Stahl zollfrei auf den EU-Markt gelangen wie bislang.

Darüber hinaus soll doppelt so hoher Zoll fällig werden.

Die Massnahmen, die im Juni 2026 in Kraft treten sollen, betreffen auch die Schweiz.

Zuerst meldete EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné im Onlinedienst X die Pläne.

Die Europäische Kommission stellte später die Details vor: Demnach sollen in der EU künftig jährlich noch 18.3 Millionen Tonnen Stahl zollfrei importiert werden können. Damit würden die heutigen zollfreien Mengen von insgesamt 30.5 Millionen Tonnen um 47 Prozent reduziert.

Zusätzlich schlägt die Brüsseler Behörde vor, Stahlimporte ausserhalb der Kontingente mit einem 50-Prozent-Zollsatz zu belegen. Derzeit liegt dieser Zollsatz bei 25 Prozent.

Die Kommission will mit den Massnahmen die Stahlindustrie in der EU vor weltweiten Stahlüberkapazitäten schützen. Gemäss eigenen Angaben betragen diese derzeit 620 Millionen Tonnen und würden zunehmen. Nach Ansicht der Kommission sind die Massnahmen mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) konform. Der Kommissionsvorschlag soll die bestehenden Schutzmassnahmen, die Ende Juni 2026 auslaufen, ersetzen.

Keine Ausnahme für die Schweiz

Die neuen Regeln sollen weltweit gelten und länderspezifische Kontingente seien derzeit nicht vorgesehen, wie ein EU-Beamter in Brüssel sagte. Ausnahmen gebe es für die Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) – Norwegen, Island und Liechtenstein – sowie Beitrittskandidaten, die sich in einer «aussergewöhnlichen und unmittelbaren Sicherheitslage» befänden – sprich die Ukraine.

SRF-Korrespondent: «Mit der Planungssicherheit ist es vorbei» Box aufklappen Box zuklappen «Die Hoffnung auf Ausnahmen war vergebens. Die Schweiz wird bei den Stahlzöllen gleichbehandelt wie alle anderen Nicht-EWR-Staaten auch. Zwar lässt die EU die Türen offen für Gespräche und Verhandlungen in den kommenden Monaten. Aber irgendetwas versprechen will und kann hier in Brüssel niemand. Für die Schweizer Stahlbranche heisst das: Mit der Planungssicherheit ist es vorbei: nicht nur im Handel mit den USA, sondern auch im Handel mit der EU.» Andreas Reich, SRF-Korrespondent in Brüssel

Die EWR-Staaten seien aufgrund ihrer «engen und einzigartigen» Integration ausgenommen. Für die Schweiz gelte dies nicht, da sie nicht das gleiche Niveau an Integration wie die Staaten des EWR erreiche, sagte der Beamte.

Unter den heutigen Schutzmassnahmen profitieren Schweizer Stahlproduzenten für spezifische Stahlprodukte von Kontingenten. Diese gewährte die EU-Kommission der Schweiz nach Verhandlungen mit dem Bund.

EU-Kommission zeigt sich offen für Verhandlungen

Die Brüsseler Behörde verzichtete diesmal auf länderspezifische Kontingente. Ihrer Ansicht nach besteht ein globales Problem, welches eine globale Lösung erfordert. Deshalb wolle sie «so rasch wie möglich» mit gleichgesinnten Wirtschaftspartnern Gespräche aufnehmen, um Lösungen zu finden, sagte der Beamte weiter. Es bestehe aber keine Garantie, dass etablierte Handelsströme erhalten bleiben.

Legende: Brüssel will die europäische Stahlindustrie so vor der billigeren Konkurrenz aus China schützen. KEYSTONE/DPA/Philipp von Ditfurth

Der Vorschlag der Kommission werde nun dem Rat der EU, in welchem die Mitgliedstaaten vertreten sind, und dem Europäischen Parlament unterbreitet. Die neuen Handelshürden sollen spätestens im Sommer 2026 in Kraft treten und die heutigen Schutzmassnahmen ersetzen.

An Zeichen an Donald Trump Box aufklappen Box zuklappen Der mit weitem Abstand meiste Stahl weltweit wird in China produziert. Mit den neuen Zöllen würde sich die EU – die eigentlich immer wieder lautstark auf einen möglichst barrierefreien Welthandel pocht – auch stärker gegen Importe aus Fernost abschotten. Damit kann sich der Staatenverbund als Verbündeter von US-Präsident Donald Trump im Kampf gegen Chinas Exportüberschuss präsentieren.

Letztere gelten seit dem Juni 2018 und wurde als Reaktion auf die damaligen US-Zölle auf Stahl und Aluminium eingeführt. Die EU-Schutzmassnahmen wurden mehrmals verlängert. Allerdings dürfen sie gemäss WTO-Regeln nicht über acht Jahre hinweg gelten.