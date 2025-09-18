Österreich und Italien haben den Durchstich des Erkundungsstollens im Brenner-Basistunnel gefeiert.

Dafür sind Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni und der österreichische Kanzler Christian Stocker auf den Grenzpass gereist, unter dem die Bahnverbindung entsteht.

Der Tunnel soll mit 64 Kilometern der längste Bahntunnel der Welt werden.

Der Durchstich der zwei Hauptröhren des Brenner-Basistunnels ist nächstes Jahr vorgesehen. Meloni bezeichnete den Durchschlag des Stollens als «wichtigen Schritt», wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Die geplante Eröffnung des Bahntunnels im Jahr 2032 werde den «Flaschenhals» auf der Strassenroute über den Brenner entlasten, sagte sie.

Legende: Giorgia Meloni spricht am Medientermin anlässlich der Durchschlagsfeier des Erkundungsstollens des Brennerbasistunnels. Keystone/APA/EXPA/JOHANN GRODER

Die Brenner-Route ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen durch die Alpen. Die Strassenverbindung ist seit langem überlastet. Das österreichische Bundesland Tirol lässt deshalb seit einigen Jahren an bestimmten Tagen Lastwagen nur dosiert durchfahren.

Italien hat deshalb Klage gegen Österreich am Europäischen Gerichtshof (EuGH) eingereicht. «Der Tunnel alleine wird die Transitprobleme nicht lösen», sagte Stocker und forderte «nachbarschaftliche Lösungen» für Strasse und Schiene.

Legende: Das Bauwerk gilt als wichtiges europäisches Verkehrsprojekt auf der Nord-Süd-Achse. Keystone/APA/EXPA/JOHANN GRODER

Für die volle Nutzung der Brenner-Route wäre der Ausbau der Zulaufstrecke in Bayern nötig. Doch auf deutscher Seite existiert noch keine verbindliche Planung für die Zulauftrasse im Inntal. Gegen eine zusätzliche Trasse gibt es Widerstand von Lokalpolitikern und Bürgerinitiativen.

Ungemach könnte jedoch auch von anderer Seite kommen: Das deutsche Verkehrsministerium hat diese Woche deutlich gemacht, dass für Neu- und Ausbauprojekte bei der Bahn in den kommenden Jahren zu wenig Geld zur Verfügung steht.

Längste unterirdische Bahnverbindung

Der Webseite zum Brenner-Basistunnel zufolge verläuft der Tunnel zwischen Innsbruck (Österreich) und Franzenfeste (Italien) auf einer Länge von 55 Kilometern. Auf der österreichischen Seite soll die eine Zufahrt über einen anderen Tunnel erfolgen, womit mit 64 Kilometern die längste unterirdische Bahnverbindung entstehen werde.

Derzeit gehört dieser Titel dem Gotthard-Basistunnel zwischen Erstfeld im Kanton Uri und Airolo im Tessin. Der 57 Kilometer lange Tunnel zwischen der Deutsch- und der Südschweiz wurde 2016 in Betrieb genommen.