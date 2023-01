2018 wurde Kardinal Pell in Melbourne zu sechs Jahren Haft verurteilt. Bei der Urteilsverkündung wurde er – wie SRF-Australien-Korrespondent Urs Wälterlin berichtet – vom Richter als «atemberaubend arrogant, gefühllos und brutal» bezeichnet. Er wurde in dem Berufungsprozess später freigesprochen. Doch: «Schon 2017 hatte eine Untersuchungskommission festgestellt, dass Pell bereits in den 1970er-Jahren von Missbrauchsfällen durch katholische Priester gewusst hat, aber nichts dagegen unternommen hatte», sagt Wälterlin.

Die Reaktionen auf seinen Tod seien in Australien sehr heftig, so Wälterlin. «Pell goes to hell» (dt.: Pell fährt zur Hölle) sei noch eine der milden Reaktionen, die er im Internet gesehen habe.

Als Vorsteher der katholischen Kirche in Australien, bevor er nach Rom berufen wurde, galt Pell als Vertreter eines sehr konservativen Katholizismus. Für ihn war Abtreibung schlimmer als Mord, Homosexualität verurteilte er als unnatürlich, auch Transmenschen schien er zu hassen, reflektiert der Korrespondent. «Kaum bekannt ist, dass er bis zum Schluss ein vehementer Leugner des Klimawandels war.»