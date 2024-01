In Alabama soll am Donnerstag erstmals ein Häftling mittels Stickstoff hingerichtet werden. Diese Methode könnte qualvoll sein. Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen warnen: Es könnte sich um Folter handeln.

Wer soll mit Stickstoff hingerichtet werden? Ein heute 58-Jähriger, der sich im März 1988 für 1000 Dollar auf einen Auftragsmord eingelassen hatte, soll mittels Stickstoff exekutiert werden. Eigentlich sollte der Mann bereits im Jahr 2022 hingerichtet werden. Die Exekution mittels Giftspritze scheiterte jedoch. Dem Gefängnispersonal gelang es damals nicht, die Kanüle in seinen Arm zu legen. Nun soll es beim zweiten Hinrichtungsversuch klappen. Diesmal mit dem erstmaligen Einsatz von Stickstoff.

Warum wird in Alabama auf eine neue Methode der Hinrichtung gesetzt? Noch nie wurde in den USA – und vermutlich sogar weltweit – jemand mittels Stickstoffhypoxie hingerichtet. Das soll sich am Donnerstag ändern. Laut Patrick Walder, Kampagnenleiter der Schweizer Sektion von Amnesty International, liegt ein Grund dafür bei der Pharmaindustrie in Europa: «Sie wollen ihre Produkte nicht für Hinrichtungen in den USA zur Verfügung stellen. Deshalb versuchen die US-Behörden, Alternativen zu finden.»

Medizinisches Fachpersonal boykottiert Hinrichtungen Box aufklappen Box zuklappen Weil die US-Standesvertretung von Ärzten und Pflegepersonal ihren rund 270'000 Mitgliedern das Mitwirken an Hinrichtungen untersagt, werden sie mitunter nicht von ausreichend geschultem Fachpersonal durchgeführt. Das schreibt die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auch viele Pharmaunternehmen möchten laut Keystone-SDA nichts mit den Hinrichtungen zu tun haben: Sie blockieren den Einsatz ihrer Medikamente oder das für die Injektion benötigte Equipment. Bundesstaaten können Engpässe und Zulassungsfragen aber umgehen, indem sie die Giftcocktails über sogenannte Compounding Pharmacies beziehen. Diese werden nicht auf Bundesebene reguliert – und machten in der Vergangenheit etwa wegen fehlender Hygiene Schlagzeilen.

Wie funktioniert die Todesstrafe mittels Stickstoff? Bei der ungetesteten Prozedur bekommt eine Person über eine Gesichtsmaske Stickstoff zugeführt. Die Folge ist der Tod durch Sauerstoffmangel. Innerhalb einer 30-stündigen Zeitspanne von Donnerstag auf Freitag soll der heute 58-Jährige so sterben. 2022 war seine Exekution mit der Giftspritze gescheitert. Vieles ist nicht klar. «Man weiss nicht, wie lange die Hinrichtung dauert, wie lange der Gefangene leiden muss», erklärt Patrick Walder. Klar sei, dass diese Hinrichtungsmethode einen «qualvollen» Erstickungstod zur Folge hat.

Legende: Alabamas Kammer für tödliche Injektionen in der Holman Correctional Facility in Atmore. (Bild aus dem Jahr 2002) Keystone/AP Photo/File

Was sagen Menschenrechtsaktivisten? Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen und Amnesty International warnen, es könnte sich um Folter handeln. Dafür, dass die Inhalation von reinem Stickstoff keine schwerwiegenden Leiden verursacht, fehlen nach UNO-Angaben wissenschaftliche Beweise. «Es handelt sich um einen Menschenversuch. Das ist ethisch höchst problematisch», mahnt Patrick Walder.

Wie wird die Todesstrafe andernorts durchgeführt? Die zugelassenen Methoden variieren. Hypoxie ist auch in Oklahoma und Mississippi erlaubt. Unter anderem in Arizona gibt es eine Gaskammer. Idaho führte erst 2023 wieder Erschiessungskommandos ein. Diese Methoden kommen aber nur sehr selten zum Einsatz. Eher werden Menschen auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet, vorwiegend in South Carolina. Die mit Abstand am häufigsten angewandte Methode in anderen Bundesstaaten – allen voran Texas – ist die Exekution mit der Giftspritze.

Könnte die Hinrichtung noch gestoppt werden? Aufhalten könnte die Exekution noch per Erlass die republikanische Gouverneurin von Alabama, Kay Ivey. Das halten Beobachter aber für unwahrscheinlich.

Wie ist die Stimmung in den USA gegenüber der Todesstrafe? Eine knappe Mehrheit in den USA unterstützt weiterhin die Todesstrafe für Mörder. Tendenz sinkend. Die Gründe: Das Bewusstsein für Justizirrtümer wächst, und die Diskriminierung im US-Strafjustizsystem ist ein weiterer Aspekt, der viele zur Ablehnung bewegt. So zeigen etliche Studien, dass Mörder von weissen Menschen eher zum Tode verurteilt werden als jene, die schwarze Menschen umgebracht haben.