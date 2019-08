«Man weiss sehr wenig darüber, wie dieses Flugobjekt aussieht», sagt der Münchner Raketentechniker Markus Schiller. Es sei unklar, wie der Flugkörper angetrieben werde. Schiller sieht auch keine Vorteile in einer solchen Rakete, die um die ganze Welt fliegen können soll. Sie fliege aber in einem viel langsameren Tempo, als das etwa Interkontinentalraketen können. Grundsätzlich habe es schon viele Versuche gegeben, Raketen atomar anzutreiben. Das sei bisher aber nicht wirklich gelungen, so Schiller.