Der US-Unternehmer und Politiker Ross Perot ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Dies teilte ein Sprecher der Familie mit.

Perot gründete 1962 eines der ersten IT-Dienstleistungsunternehmen und wurde damit Milliardär.

1992 trat er bei den Präsidentschaftswahlen als Unabhängiger an und erreichte 19 Prozent der Wählerstimmen. Die Republikaner machten ihn deshalb für die Niederlage von George Bush gegen Bill Clinton verantwortlich.

«Ross Perot, der bahnbrechende Geschäftsmann und liebevolle Ehemann, Bruder, Vater und Grossvater is in seinem Haus in Dallas, umgeben von seiner Familie verstorben», teilte die Familie in einer Erklärung mit. Perot litt an Leukämie.

Perots Vermögen wird von Forbes auf 4,1 Milliarden Dollar geschätzt. Der fünffache Vater hatte sein Vermögen im Elektronikgeschäft gemacht: Er war Gründer des Unternehmens Electronic Data Systems. Zum Volkshelden wurde er, als er eine Rettungsaktion für einige seiner Mitarbeiter organisierte, die im Iran festgehalten wurden.

Der Exzentriker trat bei den Präsidentschaftswahlen 1992 und 1996 an: Zuerst versuchte er es als unabhängiger Kandidat, später als Bewerber der von ihm gegründeten Reformpartei. Er machte mit derben Sprüchen gegen Berufspolitiker und Karrieristen auf sich aufmerksam.

Im Wahlkampf 2016 verglichen viele den heutigen Präsidenten Donald Trump mit Perot.