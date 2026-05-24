Mehrere Schüsse sind in unmittelbarer Nähe des Weissen Hauses gefallen.

Das FBI unterstütze derzeit den Secret Service vor Ort. FBI-Direktor Kash Patel hat den Einsatz auf der Plattform X bestätigt.

Nähere Angaben machte Patel zunächst nicht. Man werde die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten.

US-Medien und Nachrichtenagenturen berichten von zwei Verletzten – darunter der mutmassliche Schütze. Zwei Personen seien bei einer Auseinandersetzung mit dem Secret Service in der Nähe des Weissen Hauses angeschossen und verletzt worden, berichtet der Sender CNN unter Berufung auf einen Beamten. Laut CNN sind insgesamt 15 bis 30 Schüsse gefallen.

Eine der Personen habe sich am Samstagabend einem Kontrollpunkt an der 17. Strasse und der Pennsylvania Avenue genähert und auf die Beamten geschossen, teilt unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Vertreter der Sicherheitsbehörden mit. Dem Insider zufolge handle es sich um eine psychisch gestörte Person. Demnach sei die Person von den Sicherheitskräften getroffen und in ein Spital gebracht worden. Bei dem zweiten Verletzten handle es sich um eine unbeteiligte Person.

Legende: Keystone/Shawn Thew

Mehrere US-Medien berichteten zunächst von Schussgeräuschen. Der Sender ABC News teilte mit, dass der Nordrasen des Weissen Hauses vom Secret Service geräumt worden sei. Reporterinnen und Reporter seien angewiesen worden, in den Presseraum des Weissen Hauses zu laufen. ABC-Reporterin Selina Wang postete ein Video auf X, das den Moment zeigt, als die Schüsse fielen und sie in Deckung ging.

US-Präsident Donald Trump befand sich laut den Medienberichten zum Zeitpunkt des Vorfalls im Weissen Haus.