Mehrere Schüsse haben am Samstagabend in der Nähe des Weissen Hauses einen Grosseinsatz ausgelöst.

Der mutmassliche Schütze wurde getötet. Eine unbeteiligte Person liegt im Spital.

Zu den Motiven ist noch nichts bekannt. Der Vorfall wird untersucht.

Eine Person habe sich einem Kontrollposten bei einer Kreuzung nordwestlich des Weissen Hauses genähert, eine Waffe gezogen und Schüsse abgegeben, heisst es in einer Mitteilung des Secret Service. Die Sicherheitsbeamten hätten das Feuer erwidert und die Person getroffen. Diese sei daraufhin im Spital für tot erklärt worden.

Bei dem Vorfall sei zudem eine unbeteiligte Person durch Schüsse verletzt worden. Unklar blieb zunächst, ob der Verdächtige oder die Agenten des Secret Service dafür verantwortlich waren.

Legende: Sicherheitsleute haben die Strassen nordwestlich des Weissen Hauses abgesperrt. Keystone/Shawn Thew

Auch die US-Bundespolizei war vor Ort, um den Secret Service zu unterstützen. FBI-Direktor Kash Patel bestätigte den Einsatz auf X. Man werde die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten.

Mehrere US-Medien berichteten zunächst von Schussgeräuschen. Der Sender ABC News teilte mit, dass der Nordrasen des Weissen Hauses vom Secret Service geräumt worden sei. Reporterinnen und Reporter seien angewiesen worden, in den Presseraum des Weissen Hauses zu laufen. ABC-Reporterin Selina Wang postete ein Video auf X, das den Moment zeigt, als die Schüsse fielen und sie in Deckung ging. Laut CNN sind insgesamt 15 bis 30 Schüsse gefallen.

US-Präsident Donald Trump befand sich laut Mitteilung des Secret Service zum Zeitpunkt des Vorfalls im Weissen Haus. Zu den Motiven des mutmasslichen Angreifers – und ob er etwa vorhatte, zum Weissen Haus vorzudringen – ist noch nichts bekannt. Der Secret Service leitete eine Untersuchung ein.