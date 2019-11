Feminizide sind Tötungen von Frauen, weil sie Frauen sind. In der feministischen Kriminologie geht der Begriff aber über eine kontextunabhängige geschlechtliche Differenzierung der Opfer hinaus. Er will eine bestimmte Verbrechens-Kategorie erfassen: die vorsätzliche Tötung einer Frau aufgrund eines angeblichen Verstosses gegen traditionelle Rollenvorstellungen und Geschlechterarrangements.

Die Formen der Feminizide sind divers. In westlichen Ländern treten sie oft als «Trennungstötungen» auf, also als Tötungen von Frauen während oder nach einer Trennung oder Scheidung. In patriarchalisch organisiserten Staaten geschehen sie oft als Ehrenmorde. Und in China kommen sie in der selektiven Abtreibung von Mädchen im Zuge der Ein-Kind-Politik zum Ausdruck.

Frauenbewegungen kritisieren, dass Feminzide nicht oder zu wenig als solche wahrgenommen und entsprechend nicht oder zu wenig systematisch geahndet werden.