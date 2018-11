Feuer in Kalifornien

Das Wichtigste in Kürze

In den Brandgebieten Kaliforniens steigt die Zahl der Vermissten von 631 auf 1011.

Im Katastrophengebiet um die Gemeinde Paradise wurden zudem acht weitere Leichen gefunden.

Die Behörden warnen vor steigenden und gesundheitsgefährdenden Luftbelastungen in den Städten Sacramento und San Francisco.

US-Präsident Donald Trump will heute einen Augenschein vom Katastrophengebiet nehmen.

Die Liste der bislang nicht gefundenen Personen werde kontinuierlich aktualisiert, sagte der zuständige Sheriff, Kory Honea, am Freitagabend (Ortszeit). Zugleich betonte er, es müsse nicht unbedingt bedeuten, dass die 1011 Personen tatsächlich vermisst würden. Es handle sich um eine vorläufige Aufstellung von Vermisstenmeldungen mit möglichen Dopplungen.

Er rief Anwohner in der Region auf, zu prüfen, ob ihre Namen aufgeführt seien und sich gegebenenfalls bei den Behörden zu melden.

58 Tote identifiziert

Die Zahl der Todesopfer durch das «Camp Fire» stieg mit dem Fund von acht Leichen auf 71. Das «Camp Fire» gilt als das tödlichste und zerstörerischste in der Geschichte des Bundesstaates.

Bisher fielen mehr als 8650 Häuser seinen Flammen zum Opfer. Nach Angaben der Feuerwehr wurden insgesamt knapp 57'000 Hektar Land zerstört. In dem kleineren «Woolsey Fire» nahe Malibu kamen drei weitere Menschen ums Leben. Fast 40'000 weitere Hektar brannten hier nieder. Unterdessen sind bei der Brandbekämpfung auch einige Helikopter der US-Streitkräfte im Einsatz.

In den Häuserruinen setzten Suchteams mit Spürhunden die Suche nach sterblichen Überresten fort. Viele der geborgenen Leichen sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. 58 der 71 Opfer seien bisher identifiziert worden, hiess es am Freitagabend.

Warnung vor gefährlicher Luftbelastung

Rauschschwaden zogen aus den Brandgebieten in Richtung Süden und führten in Sacramento und in der San Francisco Bay zu erhöhten und gesundheitsgefährdenden Schadstoffbelastungen.

Gesundheitsgefährdende Luftbelastung

Nach Ansicht von Umweltexperten sei die Luftbelastung in der betroffenen Region, rund 130 Kilometer von den Brandherden entfernt, auf die höchste Stufe seit Ausbruch der Waldbrände angestiegen.

Wegen der hohen Luftbelastung wurde der Unterricht für zehntausende Schüler in Nordkalifornien ausgesetzt.

Trump will Katastrophengebiet besuchen

Gut eine Woche nach dem Ausbruch der verheerenden Waldbrände will US-Präsident Donald Trump am heutigen Samstag in den Westküstenstaat reisen.

Nach Angaben des Weissen Hauses will er Betroffene der Katastrophe treffen. Einzelheiten des Besuchs waren zunächst nicht bekannt.