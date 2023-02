In der Innenstadt von Phoenix, Arizona, ist schon Tage vor dem wichtigen Spiel eine riesige Fan-Party im Gang. Anhängerinnen und Anhänger der beiden Teams aus Philadelphia und Kansas City sind bereits angereist. Viele Fans anderer Teams sind ebenfalls in der Stadt, weil sie das Mega-Ereignis nicht verpassen wollen – und weil sie insgeheim gehofft haben, ihr Lieblingsteam im Super Bowl spielen zu sehen.

Michelle aus Philadelphia bringt es auf den Punkt: Football sei wie eine grosse Familie und vereine. Sie feiern alle zusammen. Tickets für das Spiel haben die wenigsten. Die Preise sind happig: Mehrere Tausend Dollar kosteten die günstigsten.

Kansas-Fan Ava überlegt es sich, vielleicht doch noch ein Ticket zu kaufen. Sie hofft, dass die Preise auf dem Schwarzmarkt noch etwas sinken. Doch wahrscheinlicher sei, dass sie das Spiel vor dem Stadion auf Grossleinwand mit Tausenden anderen schaue, die ebenfalls ohne Ticket angereist seien.

Legende: Schon Tage vor dem eigentlichen American-Football-Finale sind viele Fans nach Phoenix gereist. Sie wollen an die riesige Party im Vorfeld. SRF

Rund 100 Millionen US-Amerikanerinnen und -Amerikaner schauen jeweils den Super Bowl am Fernsehen, die meisten zu Hause an privaten Partys. So auch Michelle. Das Gute sei, alle seien dabei, sagt sie. Darunter auch Freunde und Verwandte, die keine grossen Football-Kenner seien.

Zusammen Spass zu haben, stehe im Vordergrund. Wohl der Hauptgrund, dass diese Sportart so gut zu den USA passt. Im Spiel gibt es so viele Unterbrüche, dass man sich auch als eingefleischter Fan nicht über andere Familienmitglieder aufregen muss, weil sie weniger konzentriert zuschauen.

1.5 Milliarden Pouletflügeli an einem Wochenende

Alle haben so genügend Zeit, zu quatschen und zu essen. Mit Vorliebe Pouletflügeli. Experten schätzen, dass am Super-Bowl-Weekend fast eineinhalb Milliarden Chickenwings verspeist werden – so viele wie an keinem anderen Wochenende im Jahr.

American Football gehöre einfach zu den USA, sagt Fan Jeff, denn alle seien damit aufgewachsen. Und in Phoenix sind die Fans mit Jeff einig: Der Super Bowl ist das Grösste, auch wenn es nicht einfach zu erklären sei, warum. In den USA sind diesen Sonntag die politischen Grabenkämpfe vergessen – der Super Bowl macht aus dem Land eine grosse Party.