Weiterhin kein Einblick in Trumps Steuererklärungen

Die Steuererklärung von US-Präsident Donald Trump geht weiterhin nicht an den Kongress.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat einer entsprechenden Aufforderung des zuständigen Ausschusses im Repräsentantenhaus eine Absage erteilt.

Der Anfrage des Ausschusses «fehlt ein rechtmässiges Ziel», schrieb Mnuchin in einem Brief an den Ausschussvorsitzenden Richard Neal von den oppositionellen Demokraten. Er sehe keine gesetzliche Grundlage dafür, heisst es weiter. Er sei daher nicht befugt, die angeforderten Unterlagen herauszugeben.

Zudem werfe der Antrag des von den oppositionellen Demokraten kontrollierten Gremiums «schwerwiegende verfassungsrechtliche Fragen» auf, die Folgen für alle Steuerzahler nach sich ziehen könnten.

Legende: US-Finanzminister Mnuchin sieht keine rechtliche Grundlage für die Offenlegung von Trumps Steuerrechnung. Reuters

Demokraten beraten weiter

Die Demokraten wollen nun ihr weiteres Vorgehen abstimmen. «Ich werde mich mit dem Anwalt beraten und über die richtige Antwort entscheiden», sagte Neal. Trump hat entgegen den Gepflogenheiten bisheriger US-Präsidenten seine Steuererklärungen nicht veröffentlicht. Die Demokraten vermuten, dass er etwas zu verbergen habe.