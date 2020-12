Grossbritannien möchte einerseits bei den Fangmengen differenzieren, in welchen Gewässern die Fische gefangen werden. Premierminister Boris Johnson besteht zudem darauf, dass die Quoten jedes Jahr neu verhandelt werden, so dass die nationalen Interessen Grossbritanniens auch jedes Jahr neu berücksichtigt werden. Genau das möchte aber die EU nicht. «Sie hätte gerne langfristige Zusagen, auf die sie sich auch verlassen kann. Nicht, dass es jetzt zu einem Kompromiss kommt – und nächstes Jahr sagen die Briten, dass sie überhaupt keine Quoten mehr hergeben wollen», so Schatz.