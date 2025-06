Per E-Mail teilen

Die drei Brände, die seit Sonntag auf der griechischen Insel Chios toben, haben sich zu einem grossen Wald- und Buschbrand vereint.

Für die Ägäis-Insel vor der türkischen Küste wurde der Zivilschutznotstand ausgerufen.

Bereits 17 Ortschaften und ein Auffanglager für Migranten wurden evakuiert. Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Touristen waren den Berichten zufolge nicht gefährdet.

Starke Winde fachen die Flammen weiter an und erschweren der Feuerwehr die Arbeit, wie griechische Medien berichteten. Im Einsatz sind nach Angaben der örtlichen Behörden fast 200 Feuerwehrleute mit 38 Löschfahrzeugen und zahlreichen Löschhelikoptern und -flugzeugen. Verstärkung wurde auch per Boot vom Festland geschickt.

Legende: Die Waldbrände auf Chios wurden offenbar vorsätzlich gelegt. REUTERS/Kostas Anagnostou

Insgesamt wurden 629 Geflüchtete in Sicherheit gebracht. Sie werden so lange es nötig ist, in einer Sporthalle bleiben, teilte das Migrationsministerium weiter mit.

Die Rauchbildung ist so stark, dass sie von Satelliten aus beobachtet werden kann, teilte das Wetteramt mit.

Sorge um einzigartige Mastix-Pflanzen

Momentan sorgten sich die Einwohner von Chios nicht nur um ihre Häuser, sondern auch um ihre Mastix-Plantagen – die Sträucher der Pistazienpflanze «pistacia lentiscus» wachsen weltweit nur auf Chios und dort auch nur im Süden der Insel.

Legende: Aus diesem Pistazienbaum (pistacia lentiscus) wird Mastix unter anderem für Kaugummis gewonnen. imago images /Bob Gibbons

Aus ihnen wird das Harz Mastix gewonnen, das für Kaugummis, Likör, Süssspeisen, Kosmetik und medizinische Produkte verwendet wird.

Bei Bränden im Jahr 2010 war bereits fast die Hälfte der Mastix-Haine zerstört worden, mit starken Auswirkungen auf die Inselbewohner, von denen viele in der Mastix-Produktion beschäftigt sind.

Brandstiftung wahrscheinlich

Es sei ausgeschlossen, dass die Brände zufällig entstanden seien, sagte ein Kommunalpolitiker dem Nachrichtensender ERT News. Die Tatsache, dass die Brände fast zeitgleich ausgebrochen seien, spreche klar für Brandstiftung. Ermittler seien bereits vor Ort.

Experten gehen davon aus, dass der Grossteil der Wald- und Buschbrände, die Griechenland jeden Sommer heimsuchen, von Menschen verursacht wird – sei es durch fahrlässige Handlungen wie Grillen im Freien oder absichtliche Brandstiftung. Nur in wenigen Fällen können die Verursacher gefasst werden.