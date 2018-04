Legende: Audio Flüchtlinge stranden in Bosnien abspielen.

Flüchtlinge stranden in Bosnien

Das Wichtigste in Kürze

Die Flüchtlingsroute über den Balkan ist offiziell geschlossen. Dennoch sind nach wie vor Menschen auf diesem Weg unterwegs.

Bosnien-Herzegowina stand bisher abseits der Route. Nun sind aber mehrere Hundert Flüchtlinge im armen Land gestrandet.

Stadtbehörden rufen den bosnischen Staat um Hilfe, um die Flüchtlinge versorgen zu können.

In der hügeligen und bewaldeten Landschaft im Nordwesten Bosniens liegen die kleinen Städte Bihac und Velika Kladusa. Man ist hier ganz nahe an der Grenze zu Kroatien und damit zur EU. Schon im Winter tauchten hier vereinzelt Flüchtlinge auf. Seit der Schnee geschmolzen ist, werden es immer mehr.

Rund 500 Flüchtlinge sollen derzeit in Velika Kladusa zum Teil im Freien übernachten und darauf warten, irgendwie weiterzukommen. Diese Zahl nannten Mitglieder der muslimischen Gemeinde der Stadt der Zeitung «Oslobodenje». Sie berichtet, wie zahlreiche Privatleute Flüchtlinge bei sich zu Hause aufnehmen. Und wie zum Beispiel ein Wirt sein Restaurant geschlossen und in eine Strassenküche für die Fremden umfunktioniert hat.

Überforderte Gemeinde

Aber die Stadt mit ihren rund 40'000 zumeist muslimischen Einwohnerinnen und Einwohner ist allmählich überfordert. Die meisten Leute sind selbst arm, und der Gemeinde fehlen die Mittel für diese soziale Aufgabe. Der Imam schliesst die Moschee neuerdings am Abend, weil es zu viele geworden sind, die das Gotteshaus als Schlafsaal verwenden wollen.

Auch in der etwas grösseren Stadt Bihac bleiben immer mehr Flüchtlinge hängen. Stadtpräsident Suhret Fazlic ruft die höheren staatlichen Stellen in der Hauptstadt Sarajevo um Hilfe. Niemand kümmere sich um die Flüchtlinge, ausser ein paar Nichtregierungs-Organisationen. Der Staat müsse endlich aktiv werden.

Nebenroute wird reger genutzt

Die Grenzpolizei Bosnien-Herzegowinas teilte Anfang Woche mit, seit Anfang Jahr habe sie 1200 illegale Grenzübertritte registriert. Das sind rund doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Die meisten Flüchtlinge stammen aus Afghanistan und Pakistan. Zum einen kamen sie aus Serbien nach Bosnien, zum anderen nahmen sie von Griechenland den Weg über Albanien und Montenegro. Diese Nebenroute wird offenbar in letzter Zeit reger benutzt.

Im Vergleich zu den Hunderttausenden, die sich in den Jahren 2015 und 2016 auf der Balkanroute bewegten, bevor diese offiziell geschlossen wurde, ist das nur ein Rinnsal. Aber für Bosnien-Herzegowina ist die Lage schwierig.

Die Behörden des Landes funktionieren wegen Korruption und Spannungen zwischen nationalistischen Politikern schlecht. Und Bosnierinnen und Bosnier verlassen selbst jedes Jahr zu Zehntausenden das Land, weil sie zu Hause keine Zukunft mehr sehen.

Der Staat habe versagt

Eine Parlamentsabgeordnete sagte zur «Oslobodenje», der bosnische Staat habe in der Flüchtlingsfrage versagt, er könne nicht einfach das Problem den Städten wie Bihac und Velika Kladusa überlassen. Ob ihre Forderung nach einer dringlichen Parlamentssitzung in Erfüllung geht, ist ungewiss. Die Abgeordneten schieben noch viel grössere Probleme endlos vor sich her.