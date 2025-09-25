Mehrere Drohnen sind am Flughafen von Aalborg in Dänemark gesichtet worden.

Der dortige Luftraum wurde vorübergehend gesperrt, wie die Polizei der Region Nordjütland auf X mitteilte.

Bereits vor zwei Tagen hatten Drohnen den Flughafen von Kopenhagen lahmgelegt.

Woher die Drohnen stammen, ist nicht klar. Die Polizei sei vor Ort und ermittle, heisst es auf der Plattform X.

Der Vertriebs- und Marketingdirektor des Flughafens, Martin Svendsen, bestätigte die Angaben gegenüber der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Auch das Portal Flightradar24 berichtete davon und schrieb auf X, dass drei ankommende Maschinen auf andere Flughäfen umgeleitet worden seien. Ein ankommender Flug und zwei abgehende Verbindungen seien gestrichen worden.

Polizei-Einsatzleiter Jesper Bøjgaard sagte nach Angaben der dänischen Sender DR und TV 2 gegen Mitternacht vor Reportern, dass gegen 21.44 Uhr mehrere Drohnen gesichtet worden seien, die sich noch immer in der Luft befänden. Wie viele es genau seien, könne er noch nicht sagen. Auch die Grösse lasse sich noch nicht einschätzen, man erkenne sie mit ihren Lichtern aber vom Boden aus. Wenn man die Möglichkeit erhalte und dies sicherheitsmässig vertretbar sei, werde man sie vom Himmel holen, kündigte Bøjgaard an. Eine Gefahr für Flugpassagiere oder Anwohnerinnen und Anwohner bestehe durch die Drohnen nach derzeitigem Stand nicht.

Vorfall bei Kopenhagen

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bezeichnete den Vorfall bei Kopenhagen am Montag als den bisher schwerwiegendsten Angriff auf die kritische Infrastruktur des Landes. Man könne nicht ausschliessen, dass Russland damit zu tun habe, so Frederiksen weiter.

Noch kann die Polizei nicht sagen, ob es sich in Aalborg um denselben Drohnentyp handelt wie in Kopenhagen. Sie schliesst derzeit jedoch aus, dass es sich um private Drohnen handle.