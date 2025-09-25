Mehrere Drohnen sind am späten Mittwochabend am Flughafen von Aalborg in Dänemark gesichtet worden.

Der dortige Luftraum wurde vorübergehend gesperrt, wie die Polizei der Region Nordjütland auf X mitteilte.

Bereits vor zwei Tagen hatten Drohnen den Flughafen von Kopenhagen lahmgelegt.

Woher die Drohnen stammen, war zunächst nicht klar. Die Schliessung betreffe auch die dänischen Streitkräfte, da diese den Flughafen als Militärstützpunkt nutzen, so die Polizei. Inzwischen befänden sich die Drohnen nicht mehr in der Luft – intensive Ermittlungen seien weiterhin im Gange.

Der Vertriebs- und Marketingdirektor des Flughafens, Martin Svendsen, bestätigte die Angaben im Gespräch mit der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Auch das Portal Flightradar24 berichtete davon und schrieb auf X, dass drei ankommende Maschinen auf andere Flughäfen umgeleitet worden seien. Ein ankommender Flug und zwei abgehende Verbindungen seien gestrichen worden.

Laut einer Mitteilung der Polizei in Südjütland sind auch in der Nähe der Flughäfen in den Städten Esbjerg, Sonderborg und Skrydstrup Drohnen beobachtet worden.

Polizei-Einsatzleiter Jesper Bøjgaard sagte nach Angaben der dänischen Sender DR und TV 2 gegen Mitternacht vor Reportern, dass gegen 21:44 Uhr mehrere Drohnen gesichtet worden seien. Wie viele es genau waren, konnte er zunächst nicht sagen.

Auch die Grösse liess sich nicht einschätzen, man erkannte sie wohl aber mit ihren Lichtern vom Boden aus. Eine Gefahr für Flugpassagiere oder Anwohnerinnen und Anwohner bestand durch die Drohnen nach derzeitigem Wissensstand nicht.

Vorfall bei Kopenhagen

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bezeichnete den Vorfall bei Kopenhagen am Montag als den bisher schwerwiegendsten Angriff auf die kritische Infrastruktur des Landes. Man könne nicht ausschliessen, dass Russland damit zu tun habe, so Frederiksen weiter.

Noch kann die Polizei nicht sagen, ob es sich in Aalborg um denselben Drohnentyp handelt wie in Kopenhagen. Sie schliesst derzeit jedoch aus, dass es sich um private Drohnen handelt.