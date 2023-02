Über den USA ist ein chinesischer Ballon entdeckt worden. Bereits am Mittwoch wurde der Ballon am Himmel gesichtet, noch immer befindet er sich über den Vereinigten Staaten.

US-Aussenminister Antony Blinken hat als Konsequenz seinen China-Besuch abgesagt und spricht von einem inakzeptablen Vergehen Chinas.

In Lateinamerika wurde ein weiterer chinesischer Ballon entdeckt.

Die USA haben am Freitag bereits erste Konsequenzen wegen des entdeckten Ballons gezogen. Der «Spionageballon» im Luftraum der USA ist laut Antony Blinken eine klare Verletzung der amerikanischen Souveränität. Daraus leitet der Aussenminister einen klaren Verstoss gegen das internationale Recht ab. China hingegen bedauert den Vorfall, legt den Sachverhalt aber anders dar.

Am Mittwoch wurde der chinesische Ballon erstmals über den USA gesichtet. Solche Vorfälle hat es bereits in der Vergangenheit gegeben. Neu ist jetzt die Dauer, die sich das Luftobjekt über dem US-amerikanischen Luftraum aufhält. Der chinesische Ballon fliegt derzeit über den Norden der USA.

Ziviles Luftschiff für Forschungszwecke

China bestreitet die Angaben des US-Militärs. Beim angeblichen Spionageballon im Luftraum der USA handelt es sich gemäss einem Sprecher des Aussenministeriums von China um ein ziviles Luftschiff. Dieses sei wegen Forschungszwecken, vor allem meteorologischer Art, losgeschickt worden.

Legende: China gab erst nach einem Zögern zu, dass es sich um ein chinesisches Flugobjekt handelt. Reuters/Chase Doak

Wegen der beschränkten eigenen Steuerungsfähigkeit und starker Westwinde sei der Wetterballon «weit vom geplanten Kurs abgekommen.» Der Sprecher fügte hinzu: «China bedauert den unerwarteten Eintritt in den Luftraum der USA durch höhere Gewalt.» Weiter will China mit den USA kommunizieren und angemessen mit dieser laut eigener Aussage «unerwarteten Situation» umgehen.

USA legt sich fest: «Es ist ein Spionageballon»

Der Pentagonsprecher Pat Ryder legte sich hingegen fest: «Wir wissen, dass es ein Überwachungsballon ist.» Ryder konnte keine weiteren Angaben zu Details machen, aber er versicherte, das Pentagon stehe weiter zur eigenen Einschätzung des Vorfalls. Zudem sei der Ballon sehr wohl manövrierfähig. Die USA gehen davon aus, dass dieser noch mehrere Tage über das Territorium des eigenen Landes fliegen wird.

Die höchste Priorität ist es nun, den Ballon aus dem US-Luftraum zu entfernen.

Zuerst hatte sich die US-Regierung gegen einen Abschuss des Ballons entschieden – aufgrund der Gefahr durch herabfallende Trümmer. Am Freitagabend meldete sich jedoch Antony Blinken zu Wort, der meinte: «Die höchste Priorität ist es nun, den Ballon aus dem US-Luftraum zu entfernen.» Wie genau das geschehen soll, führte Blinken nicht weiter aus.

Der Aussenminister der USA befindet sich nach eigener Aussage im Austausch mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi. In einem Telefongespräch habe er klar zum Ausdruck gebracht, was er vom Vorfall halte: «Der Spionageballon ist unverantwortlich und inakzeptabel.» Als Konsequenz hat Blinken auch seinen geplanten China-Besuch verschoben. Eigentlich hätte Blinken am Freitag nach China aufbrechen sollen.

Keine Bedrohung für die Zivilbevölkerung

Nach der Entdeckung des Ballons habe die US-Regierung alle notwendigen Schritte unternommen, um sensible Daten zu schützen, so Ryder. Für die Menschen stelle der Ballon keine Gefahr dar. Auch für Flugzeuge sei der Ballon nicht gefährlich. Das Objekt fliege zu hoch, um mit Flugzeugen zu kollidieren.

In der Nacht auf Samstag wurde ein weiterer chinesischer Ballon auf Abwegen entdeckt. Der genaue Standort dessen ist unbekannt, er befindet sich jedoch über Lateinamerika.