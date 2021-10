Der frühere US-Präsident Donald Trump hat es in diesem Jahr erstmals seit einem Vierteljahrhundert nicht auf die «Forbes»-Liste der 400 reichsten Amerikaner geschafft.

Das Wirtschaftsmagazin schätzt Trumps Vermögen wie im vergangenen Jahr auf 2.5 Milliarden Dollar, aber es reicht nicht mehr für die Top 400 des US-Magazins.

An der Spitze der Liste sind Amazon-Gründer Jeff Bezos, E-Auto-Unternehmer Elon Musk und Facebook-Erfinder Mark Zuckerberg.

Donald Trump fehlten dieses Jahr 400 Millionen Dollar für die Top 400 – 2020 war er noch auf Platz 339. Seit Beginn der Pandemie habe das Vermögen des einstigen Baumoguls den Schätzungen zufolge um 600 Millionen Dollar abgenommen, was vor allem auf den stagnierenden Wert von Immobilien in Metropolen zurückzuführen sei.

«Forbes» berichtete, Trump sei seit 1996 (damals auf Platz 368) durchgängig Teil des «exklusivsten Clubs der Nation» gewesen. Von 1997 bis 2016 – dem Jahr seines Wahlsieges – habe er sich in der oberen Hälfte der Liste wiedergefunden.

Abstieg zeichnete sich ab

Sein Abstieg begann allerdings bereits 2016, seitdem verschlechterte Trump sich in dem Ranking immer weiter – bis er nun ganz von der Liste verschwand. Am reichsten war Trump den Schätzungen zufolge 2015, als «Forbes» sein Vermögen mit 4.5 Milliarden Dollar bewertete. Im Jahr darauf waren es noch 3.7 Milliarden Dollar, 2017 bis 2019 noch 3.1 Milliarden Dollar.

Die Top 10 der reichsten Amerikaner

1 / 10 Legende: Platz 1: Jeff Bezos Der Reichtum des Amazon-Gründers wird auf 201 Milliarden US-Dollar geschätzt. Keystone 2 / 10 Legende: Platz 2: Elon Musk Der Innovator der Elektromobilität und der kommerziellen Raumfahrt soll gemäss «Forbes» 190.5 Milliarden Dollar schwer sein. Keystone 3 / 10 Legende: Platz 3: Mark Zuckerberg Der Kopf hinter der einflussreichen Social-Media-Plattform Facebook besitzt geschätzt 134.5 Milliarden Dollar. Keystone 4 / 10 Legende: Platz 4: Bill Gates Der Gründer von Microsoft steckt viel Geld in Philanthropie. Sein Vermögen wird auf 134 Milliarden Dollar geschätzt. Keystone 5 / 10 Legende: Platz 5: Larry Page Googles Co-Gründer Page verfügt über geschätzte 123 Milliarden Dollar. Keystone 6 / 10 Legende: Platz 6: Sergey Brin Brin und Page haben gemeinsam mit Google die Suche im Internet revolutioniert. Brin hat ein geschätztes Vermögen von 118.5 Milliarden Dollar. Keystone 7 / 10 Legende: Platz 7: Larry Ellison Ellison gründete den Software-Giganten Oracle und ist aktuell Chef-Technologe des Unternehmens. 117.3 Milliarden Dollar beträgt sein geschätztes Vermögen. Keystone 8 / 10 Legende: Platz 8: Warren Buffet «Forbes» schätzt das Vermögen der Investoren-Legende auf 102 Milliarden Dollar. Keystone 9 / 10 Legende: Platz 9: Steve Ballmer Der ehemalige Microsoft-CEO (2000-2004) hat ein geschätztes Vermögen von 96.5 Milliarden Dollar. Keystone 10 / 10 Legende: Platz 10: Michael Bloomberg Der frühere Bürgermeister von New York City wurde mit seinem gleichnamigen Medienunternehmen reich. 70 Milliarden Dollar beträgt sein geschätztes Vermögen. Keystone

Während der Präsidentschaft hatte Trump die Führung seines Firmenkonglomerats an seine Söhne abgegeben. Die Unternehmen blieben aber in seinem Besitz. Trump sagte während seiner Amtszeit immer wieder, die Präsidentschaft koste ihn Milliarden von Dollar.

Kritiker warfen ihm dagegen vor, Profit aus der Präsidentschaft zu schlagen. So hielt er beispielsweise Veranstaltungen in seinen Anwesen ab, die Medienberichten zufolge der Regierung oder seiner republikanischen Partei in Rechnung gestellt wurden.

Trump war im vergangenen November nach nur einer Amtszeit nicht wiedergewählt worden. Seit dem 20. Januar ist der Demokrat Joe Biden US-Präsident.