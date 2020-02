Seit Anfang Dezember 2019 wird in Frankreich gegen die geplante Rentenreform gestreikt. Die Zersplitterung von mehr als 40 Rentenkassen soll beendet und ein Punktesystem geschaffen werden. Am Streik beteiligen sich auch Anwältinnen und Anwälte, die derzeit in eine eigene Kasse einzahlen und sich weigern, Teil eines für alle geltenden Systems zu werden. Sie fürchten unter anderem, dass sich die Beitragszahlungen künftig für viele Anwälte verdoppeln werden und argumentieren, dass ihre Rentenkasse sich selbst trägt.