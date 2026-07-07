Marine Le Pen: Von der Partei-Erbin zur Verurteilten
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Bild 1 von 9. Wegbereiter des französischen Rechtspopulismus: Jean-Marie Le Pen (Bildmitte) gründet 1972 den Front National (FN), den später seine Tochter Marine Le Pen (links daneben) übernahm. Bildquelle: KEYSTONE/Str.
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Bild 2 von 9. Radikale Rhetorik von Beginn an: Mit gezielten Tabubrüchen und rassistischen Äusserungen positioniert Jean-Marie Le Pen seine Partei am äussersten rechten Rand. Bildquelle: IMAGO/Sven Simon.
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Bild 3 von 9. Nach jahrzehntelanger Führung durch ihren Vater übernimmt Marine Le Pen im Januar 2011 das Präsidium der rechtsextremen Partei und leitet umgehend den angestrebten Modernisierungskurs ein. Bildquelle: EPA/AUBOIROUX.
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Bild 4 von 9. Mit einer Strategie der «Entteufelung» (frz. dédiabolisation) bricht sie mit der Parteilinie ihres Vaters und führt die Partei aus der politischen Isolation. Bildquelle: AP Photo/Antonello Nusca.
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Bild 5 von 9. Das endgültige Ende der politischen Vater-Tochter-Beziehung: Wegen wiederholter antisemitischer Äusserungen ihres Vaters schliesst Marine Le Pen ihn 2015 aus der Partei aus. Bildquelle: IMAGO/PsnewZ.
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Bild 6 von 9. Um das kriegerische Image des Front National abzustreifen, welches ihr Vater aufgebaut hat, erhält die Partei einen neuen Namen: 2018 wird die Partei offiziell in Rassemblement National umbenannt. Bildquelle: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON.
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Bild 7 von 9. Mit ihrer ersten Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2012 etabliert sie sich als Führungsfigur. In den folgenden Wahlen 2017 und 2022 erreicht sie die Stichwahl, verliert jedoch beide Male gegen Emmanuel Macron. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
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Bild 8 von 9. Während ihrer Zeit als Europaabgeordnete von 2004 bis 2017 baut Marine Le Pen ihre politische Präsenz in Frankreich kontinuierlich aus. Nach mehreren regionalen Mandaten gelingt ihr 2017 der Einzug in die Nationalversammlung. Bildquelle: AP Photo/Jean-Francois Badias.
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Bild 9 von 9. Ihre langjährige Zeit im Europaparlament holt sie jedoch ein: Wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder wird Marine Le Pen zu drei Jahren Freiheitsstrafe mit Auflagen verurteilt. Bildquelle: EPA/YOAN VALAT.
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