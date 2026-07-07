Bild 7 von 9. Mit ihrer ersten Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2012 etabliert sie sich als Führungsfigur. In den folgenden Wahlen 2017 und 2022 erreicht sie die Stichwahl, verliert jedoch beide Male gegen Emmanuel Macron.

Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.

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