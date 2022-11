In Frankreich ist wegen erneuter Ausbrüche der Vogelgrippe die höchste Alarmstufe ausgerufen und eine landesweite Stallpflicht für Geflügelhöfe verhängt worden.

Damit soll die Ausbreitung der hoch ansteckenden Tierkrankheit eingedämmt werden, teilte das Landwirtschaftsministerium mit.

Zwischen dem 1. August und dem 8. November seien 49 Ausbrüche der Vogelgrippe in französischen Betrieben festgestellt worden.

Zudem sei eine steigende Zahl an Infektionen bei Geflügel in Privathaltung und bei Wildvögeln gefunden worden, so das Ministerium. Frankreich – der zweitgrösste Geflügel-Produzent in der Europäischen Union – war in diesem Jahr von der bislang schwersten Vogelgrippe-Welle getroffen worden.

Rund 22 Millionen Vögel mussten gekeult werden. Auch EU-weit haben die Infektionszahlen der Agentur für Lebensmittelsicherheit zufolge in diesem Jahr mit fast 50 Millionen Keulungen Rekordwerte erreicht. Die Krankheit tritt meistens in den Herbst- und Wintermonaten auf.