Legende: Die französische Premierministerin Elisabeth Borne telefoniert nach einer Kabinettssitzung in Paris. (Bild vom 12. Dezember 2023) REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo

Eine Kurzanalyse von SRF-Frankreich-Korrespondent Daniel Voll:

Der Rücktritt war absehbar. Elisabeth Borne übernimmt mit dem Rücktritt eine der traditionellen Funktionen von Frankreichs Premierministerinnen und -ministern: Sie funktionieren als Blitzableiter für den Präsidenten.

Borne hat zwei der grossen Projekte der zweiten Amtszeit von Emmanuel Macron ans Ziel gebracht: die Rentenreform und das Migrationsgesetz. Bei der Rentenreform ist sie gegen alle Widerstände in Gesellschaft und Politik auf Kurs geblieben und hat die Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre durchgezogen.

Das Migrationsgesetz wurde für sie zum schlecht kaschierten Fiasko. Die Vorlage der Regierung wurde im Parlament zur Unkenntlichkeit umgeschrieben. Die Regierung ohne eigene Mehrheit im Parlament wurde von der rechten Opposition vorgeführt. Und Borne machte mit nach dem Motto: Lieber ein schlechtes Migrationsgesetz als gar keines.

Offenbar hatte Borne nach eigenen Aussagen erheblich Zweifel, ob alle Artikel des Gesetzes verfassungsmässig seien. Dies soll nun in den nächsten Tagen der Verfassungsrat entscheiden. Spätestens in diesem Moment war Elisabeth Borne auch für einen Grossteil der Macron-Koalition zur Ablösung fällig.

Elisabeth Borne war in den knapp 20 Monaten ihrer Amtszeit eine treue Dienerin des Herrn im Elysée, der die Regierung an der kurzen Leine führt. Elisabeth Borne hat ihre Pflicht getan. Nun kann sie gehen und Emmanuel Macron ist am Zug, der eine Nachfolge ernennen muss. Mögliche Kandidatinnen und Kandidaten werden in den französischen Medien seit Tagen genannt – eine Frau ist nicht dabei. An Macrons Wahl wird sich ablesen lassen, in welche Richtung er für die verbleibenden drei Jahre seiner Amtszeit einschlagen will.