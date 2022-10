TGV-Verbindungen fallen wegen Streik in Frankreich teilweise aus

Wegen eines Streiks in Frankreich entfallen die TGV-Verbindungen mit der Schweiz teilweise.

Auf dem grenzüberschreitenden Regionalzugnetz muss am Dienstag und Mittwoch mit Ausfällen gerechnet werden.

Die SBB rät, den Online-Fahrplan zu konsultieren.

Betroffen seien einzelne TGV-Verbindungen von und nach Frankreich, teilten die SBB über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Ebenfalls sei mit Verspätungen zu rechnen.

Die Gewerkschaften in Frankreich weiten die seit etwa drei Wochen andauernden Arbeitsniederlegungen französischer Raffinerien auf den Bahnverkehr, den Pariser Nahverkehr und weitere Branchen aus. In einigen Regionen Frankreichs könnte fast jeder zweite Zug ausfallen.

Gewerkschaften fordern Respektierung des Streikrechts

Hintergrund ist das Eingreifen der Regierung in die laufenden Streiks in den Ölraffinerien. Die Regierung hat das Personal zum Dienst verpflichtet, weil immer noch an vielen Tankstellen Benzin oder Diesel fehlt.

Die Gewerkschaften fordern höhere Löhne und Sozialleistungen – aber auch die Respektierung des Streikrechts.