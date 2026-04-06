Knapp eine Woche nach dem Wolfsangriff in der Hamburger Innenstadt ist das eingefangene Tier wieder frei.

Das männliche Jungtier wurde mit einem Sender ausgestattet und am Ostersonntag wieder ausgewildert. Wo genau der Wolf freigelassen wurde, teilte die Hamburger Umweltbehörde nicht mit.

Vor einer Woche hatte sich der Wolf in eine Einkaufspassage im Stadtteil Altona verirrt. Dort biss er eine Frau, die ihm helfen wollte, als er hinter einer Glastür feststeckte.

Das Tier befand sich seit Dienstag in einer Wildtierauffangstation bei Sachsenhagen im niedersächsischen Landkreis Schaumburg. «Mit der Auswilderung haben wir für diesen Wolf nun eine rechtssichere Lösung gefunden, die die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und das Tierwohl berücksichtigt», erklärte Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank.

Durch den Sender sei sichergestellt, dass der Standort des Tieres zu jeder Zeit bekannt sei und Jäger im Zweifel unmittelbar eingreifen könnten, wenn er sich beispielsweise wieder einer Siedlung nähere. «Es ist eine Auswilderung auf Bewährung», sagte die Senatorin.

Legende: «Auswilderung auf Bewährung» – die Hamburger Behörden haben den jungen Wolf wieder in die Freiheit entlassen. Wo genau, ist nicht bekannt. BUKEA (Hamburger Umweltbehörde)

Der Wolf war erstmals am letzten Märzwochenende im Westen der Stadt gesichtet worden. Am folgenden Montagabend (30.3.) war er dann in eine kleine Einkaufspassage im Stadtteil Altona gelaufen und hatte dort eine etwa 60 Jahre alte Frau verletzt.

Anschliessend rannte der Wolf mehrere Kilometer durch die Hamburger Innenstadt und sprang schliesslich in die Binnenalster, wo ihn die Polizei einfangen konnte.

Die Umweltbehörde geht davon aus, dass der Wolf die Frau gebissen hat, als diese mutmasslich auf das panische Tier zugegangen sei, um es durch die gläsernen Automatiktüren der Einkaufspassage nach draussen zu lassen.

Umweltsenatorin Fegebank hatte dazu am Dienstag auf den Polizeibericht verwiesen. Was genau in dem Bericht steht, ist jedoch unbekannt, da die Polizei ihn nicht veröffentlicht.

Naturschützer bezweifeln, dass der Wolf die Frau angegriffen und gebissen hat. Sie verweisen etwa auf eine Zeugin, die gesehen haben will, dass der Wolf die Frau angesprungen, aber nicht gebissen habe.