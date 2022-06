Frauen in Führungspositionen

Börsennotierte Unternehmen in der EU sollen in spätestens vier Jahren Frauenquoten in ihren Führungsgremien umsetzen.

Darauf haben sich EU-Unterhändler am späten Dienstag geeinigt, wie EU-Parlamentarier erklärten.

Die Staaten sollen zwischen zwei Modellen wählen können.

Audio Aus dem Archiv: Von der Leyen wagt Vorstoss für EU-Frauenquote 00:37 min, aus SRF 4 News aktuell vom 13.01.2022. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Im ersten Modell sollen mindestens 40 Prozent der Mitglieder von nicht geschäftsführenden Aufsichtsratsmitgliedern Frauen sein. Das teilte die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Evelyn Regner, mit.

Die andere Möglichkeit sehe vor, einen durchschnittlichen Frauenanteil von 33 Prozent für Aufsichtsräte und Vorstände zu erreichen. Wer sich nicht an die Regeln halte, müsse zahlen.

Eine solche Vorgabe sei längst überfällig: «Nach Schätzungen des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen sind derzeit nur 30.6 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder weiblich. Und nur 8.5 Prozent der Vorstände in der EU sind mit Frauen besetzt», so die als Chefverhandlerin an den Verhandlungen beteiligte Sozialdemokratin.

Vorhaben ist «geschlechtsneutral»

Vom Vorhaben profitieren auch Männer. Denn es ist geschlechtsneutral. Die Geschlechterquote komme auch zum Zuge, wenn in einem entsprechenden Gremium mehr Frauen als Männer sässen. Formell müssen EU-Staaten und Europaparlament der Einigung noch zustimmen.

Nach jahrelanger Blockade

Bereits vor rund zehn Jahren hatte die EU-Kommission versucht, verbindliche Regeln einzuführen. Unter der damaligen EU-Justizkommissarin Viviane Reding gab es einen entsprechenden Vorstoss. Dieser wurde jedoch von der deutschen Regierung unter Angela Merkel abgelehnt. Damals waren in Deutschland nur 15.6 Prozent der Aufsichtsräte weiblich.

Das Projekt wurde von Kommissionschefin Ursula von der Leyen Anfang des Jahres wieder auf die Agenda gesetzt – kurz nach der Vereidigung der neuen Bundesregierung.

In der Schweiz liegt die Frauenquote in den Verwaltungsräten börsenkotierter Unternehmen aktuell bei rund 24 Prozent. Dies zeigte eine Anfang Juni veröffentlichte Datenanalyse der Finanznachrichtenagentur AWP.

02:15 Video Aus dem Archiv: Frauen in Chefetagen – der Druck wirkt Aus Tagesschau vom 19.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden.

Damit nähert man sich – zumindest im Durchschnitt über alle Unternehmen gesehen – der Vorgabe des Bundes an. Diese sieht ab 2026 in den Verwaltungsräten mindestens 30 Prozent Frauen vor.