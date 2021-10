So entwickeln sich die Coronazahlen in Ländern ohne Massnahmen

Portugal, Dänemark, Norwegen, Schweden – diese europäischen Länder haben in den letzten Wochen den «Freedom Day» ausgerufen und die meisten Coronamassnahmen aufgehoben. Grossbritannien hatte das bereits im Sommer getan.

Diese Länder gehen also davon aus, dass dank ihrer hohen Impfquote ihre Gesundheitssysteme auch ohne Massnahmen nicht mehr überlastet werden. Das Leben geht in vielen Bereichen wieder den gewohnten Lauf, die Zertifikatspflicht ist meist aufgehoben oder gilt nur noch in wenigen, spezifischen Bereichen.

Doch wie wirken sich diese Freiheiten nun auf die Spitaleintritte und die gemeldeten Neuinfektionen aus? Ist die Zahl der Immunisierten tatsächlich hoch genug, sodass bei einer freien Zirkulation des Coronavirus keine Überlastung mehr droht? Die folgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Fallzahlen in der Übersicht und die Spitaleintritte der einzelnen Länder.

Grossbritannien

«Freedom Day»: 19. Juli

Aktuelle Impfquote: 67 Prozent der Gesamtbevölkerung (139 Impfdosen pro 100 Einwohner)

Diese Regeln gelten: In den einzelnen Landesteilen sind unterschiedliche Massnahmen in Kraft. In England etwa sind alle Corona-Regeln aufgehoben. In Wales braucht es seit dem 11. Oktober für Nachtclubs und gewisse Grossevents wieder das 3G-Zertifikat, in Schottland gilt in Shops und Restaurants und an vielen anderen Orten weiterhin eine Maskenpflicht.

Entwicklung seit dem «Freedom Day»: Bereits kurz vor der Aufhebung der Corona-Massnahmen im Juli sind die Fallzahlen und die Spitaleintritte stark angestiegen. Vermutet wurde ein Zusammenhang mit der Fussball-Europameisterschaft. Die Spitaleintritte haben sich danach auf hohem Niveau stabilisiert. Seit Anfang Oktober steigen die Fallzahlen wieder steil an, Grossbritannien hat inzwischen eine der höchsten Infektionsraten weltweit, sodass Mediziner die Wiedereinführung gewisser Massnahmen fordern.

Dänemark

«Freedom Day»: 10. September

Aktuelle Impfquote: 76 Prozent der Gesamtbevölkerung (152 Impfdosen pro 100 Einwohner)

Diese Regeln gelten: Fast alle Schutzmassnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus wurden aufgehoben. An einigen wenigen Orten wie etwa an den Flughäfen muss noch eine Maske getragen werden. Die Zertifikatspflicht wurde überall aufgehoben, Restaurants, Bars und Shops können aber freiwillig ein Zertifikat verlangen.

Entwicklung seit dem «Freedom Day»: Seit dem «Freedom Day» steigt die Zahl der Coronafälle wieder deutlich an und erreicht nun wieder ein ähnliches Niveau wie im Sommer. Die Spitaleintritte blieben bisher aber auf tiefem Niveau stabil.

Norwegen

«Freedom Day»: 25. September

Aktuelle Impfquote: 68 Prozent der Gesamtbevölkerung (145 Impfdosen pro 100 Einwohner)

Diese Regeln gelten: Alle Coronaregeln sind aufgehoben. Ausnahme: Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, der muss sich weiterhin in Isolation begeben. Zudem gibt es weiter Empfehlungen, wie etwa eine strikte Handhygiene.

Entwicklung seit dem «Freedom Day»: Die verfügbaren Daten zeigen, dass der Rückgang der Fallzahlen und der Spitaleinweisungen seit der Aufhebung der Regeln gestoppt wurde. Die Zahlen stabilisierten sich auf mittlerem Niveau.

Portugal

«Freedom Day»: 1. Oktober

Impfquote: 86 Prozent der Gesamtbevölkerung (158 Impfdosen pro 100 Einwohner)

Diese Regeln gelten: Portugal ist trotz rekordverdächtiger Impfquote nicht vollständig zurück in der Freiheit. Vielerorts gilt nach wie vor Maskenpflicht, etwa im öffentlichen Verkehr, in grossen Shops oder in Kinos und für Zuschauer an Sportveranstaltungen. Die Zertifikatspflicht gilt weiterhin für Bars und Nachtclubs sowie für Grossveranstaltungen, nicht aber für Restaurants.

Entwicklung seit dem «Freedom Day»: Vor den Lockerungen gingen die Fallzahlen und die Spitaleinweisungen in Portugal zurück. Seit dem «Freedom Day» stagnieren die Fallzahlen, auch bei den Spitaleintritten zeichnet sich eine Stagnation ab, es ist aber noch sehr früh für die Beurteilung des Effekts der neuen Freiheiten auf die Spitäler.

Schweden

«Freedom Day»: 29. September

Aktuelle Impfquote: 67 Prozent der Gesamtbevölkerung (140 Impfdosen pro 100 Einwohner)

Diese Regeln gelten: Schweden hat die Coronmassnahmen weitgehend aufgehoben. Wer Symptome einer Covid-Erkrankung hat, soll weiterhin zu Hause bleiben und sich testen lassen.

Entwicklung seit dem «Freedom Day»: Die Fallzahlen sind seit dem 29. September auf relativ tiefem Niveau stabil. Zu den Spitaleintritten liegen uns keine aktuellen Zahlen vor.