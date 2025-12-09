 Zum Inhalt springen

Freizeitboot aus der Antike 2000 Jahre altes Vergnügungsschiff in Alexandria entdeckt

09.12.2025, 20:28

  • Im Hafen von Alexandria ist ein rund 2000 Jahre altes Schiffswrack entdeckt worden.
  • Das über 35 Meter lange und 7 Meter breite Boot wurde von Tauchern nahe der überfluteten antiken Königsinsel Antirhodos gefunden.
  • Beim Wrack soll es sich um ein Vergnügungsschiff aus der frühen römischen Kaiserzeit handeln.

Auf dem Kielbalken des Schiffes seien griechische Inschriften entdeckt worden, die sich auf die erste Hälfte des ersten Jahrhunderts datieren liessen, teilte das Europäische Institut für Unterwasserarchäologie mit. Das Schiff verfügte demnach über eine luxuriös ausgestattete Kabine und wurde ausschliesslich mit Rudern angetrieben.

  Das Schiffswrack liegt am Grund des Hafens der überfluteten antiken Königsinsel Antirhodos.
    Ein Taucher bei einem Schiffswrack.
  Die kleine Insel Antirhodos befand sich im Ostbecken des Hafens von Alexandria, welche in hellenistischer Zeit die Hauptstadt Ägyptens war.
    Ein Karte mit einer Bucht.
  Griechische Inschriften auf dem Kielbalken deuten darauf hin, dass das Schiff rund 2000 Jahre alt ist.
    Ein Taucher bei einem Schiffswrack.
  Eine 3D-Ansicht zeigt das Schiffswrack auf dem Meeresgrund.
    3D-Ansicht vom Wrack.
Es soll zu einer Reihe von Vergnügungsschiffen gehört haben, deren berühmteste «gigantisch schwimmende Paläste der Ptolemäer» waren – einer hellenistischen Dynastie. Der Überlieferung nach nutzte auch Königin Kleopatra ein ähnliches Schiff, um Julius Cäsar im Frühjahr 47 v. Chr. die Sehenswürdigkeiten Ägyptens zu zeigen.

