In den letzten Tagen ist es in Durban und im Johannesburger Township Alexandra zu Ausschreitungen gegen Ausländer gekommen. Der Mob griff Geschäfte an, die von Ausländern betrieben werden. Mindestens zwei Menschen starben, Dutzende wurden verletzt.

Laut Schätzungen leben in Südafrika mehrere Millionen illegaler Einwanderer – dies bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 60 Millionen Menschen. Am 8. Mai wählen die Südafrikanerinnen und Südafrikaner ein neues Parlament.