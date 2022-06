Zur Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine sagt Ulrich Kühn, Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und Neue Technologien am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg: «Wenn autokratische Herrscher ihr Überleben mit einer politischen Situation verknüpfen, dann wird es ganz heikel.» Manche westliche Beobachter und Experten – «es sind sehr gute Analysten in den USA», so Kühn – vermuteten, dass Putin den Krieg mit seinem persönlichen Überleben verbinden könnte. Deshalb: «Für Putin könnte es in diesem Fall auf einmal rational erscheinen, Nuklearwaffen einzusetzen», sagte Kühn im «Tagesgespräch» von Radio SRF.