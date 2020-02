Der frühere Chef der rechtspopulistischen Partei hat bestätigt, bei der Wiener Landtagswahlen im Herbst auf die politische Bühne zurückzukehren.

Heinz-Christian Strache will für die Partei «Allianz für Österreich» (DAÖ) antreten.

Diese neue rechte Partei wurde im Dezember von drei früheren Wiener FPÖ-Abgeordneten gegründet.

Das Vorhaben verkündete der frühere FPÖ-Chef beim Aschermittwoch-Treffen der neuen Partei in Wien. «Es wird diesen Neustart mit mir geben», sagte er. Die Rechtspartei DAÖ hatte schon zu einem früheren Zeitpunkt angekündigt, mit Strache als Spitzenkandidat antreten zu wollen – er selber hielt sich bisher aber bedeckt.

Über «Ibiza-Affäre» gestolpert

Strache, der in der Vorgängerregierung in einer Koalition mit der konservativen ÖVP auch Vizekanzler war, war im Mai nach der Veröffentlichung eines belastenden Videos über ihn von allen politischen Funktionen zurückgetreten. Das in Ibiza aufgenommen Video zeigt, wie er vor der Parlamentswahl 2017 einer angeblichen russischen Oligarchin Staatsaufträge im Gegenzug für Wahlkampfhilfen in Aussicht gestellt hatte.

Die Affäre führte auch zu einem Bruch der gesamten Bundesregierung und Neuwahlen. Nachdem die ÖVP die Parlamentswahl im Herbst gewonnen hatte, regiert sie seit Dezember mit den Grünen. Damit verfügt die Koalition über eine parlamentarische Mehrheit.

Legende: Dietrich Kops, Karl Baron, Heinz-Christian Strache und Klaus Handler am Aschermittwochtreffen der «Allianz für Österreich». Alle sind ehemalige Mitglieder der FPÖ. Keystone

Über eine Kandidatur Straches bei der Wiener Landtagswahl wird seit längerem spekuliert. Allerdings hatte der 50-Jährige nach dem Ibiza-Skandal angekündigt, einen Schlussstrich unter seine politische Karriere ziehen zu wollen. Die FPÖ hatte ihn nach dem Ibiza-Video und einer Spesenaffäre aus der Partei ausgeschlossen.

Wiener Wahl im Herbst

«Je mehr sie mich attackieren und verfolgt haben, umso stärker ist die Entscheidung gereift, noch einmal für die Österreicher in den Ring zu steigen», sagte Strache am Ende seiner über einstündigen Rede. In den kommenden Wochen will er dann Details zu seinem Antritt nennen.

Das konkrete Datum für die Wien-Wahl im Herbst steht noch nicht fest. Als kolportierter Termin gilt der 4. Oktober. In der österreichischen Bundeshauptstadt regiert seit der letzten Wahl 2015 eine Koalition aus Sozialdemokraten (SPÖ) und den Grünen. Die FPÖ hatte stark zugelegt und kam klar auf Platz zwei. Das Amt des Bürgermeisters ist seit 1945 immer in Händen der SPÖ.