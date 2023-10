Grosse Bedeutung wird dieser Entscheid wohl besonders in Marokko haben, nachdem die Nationalmannschaft an der letzten Weltmeisterschaft 2022 als erstes Team vom afrikanischen Kontinent in einem WM-Halbfinal gespielt hat. Dunja Sadaqi. ARD-Korrespondentin in Rabat, spricht von einem «Riesenhighlight für marokkanische Fussballfans. In einigen Städten wurde auf den Strassen gefeiert und auch in den sozialen Netzwerken war die Begeisterung riesig.»

In den marokkanischen Medien war die erfolgreiche Bewerbung das Topthema. Derzeit liegt das Land in Trauer, nachdem ein Jahrhundertbeben vor gut einem Monat tausende Menschen im Südwesten das Leben gekostet und noch viele mehr obdachlos gemacht hat. «Umso mehr freut man sich auch darüber, dass es in so einer Zeit auch eine positive Nachricht gibt», sagt Sadaqi. König Mohammed VI. verkündete die WM-Entscheidung persönlich und richtete sich gezielt an das marokkanische Volk. «Das zeigt, wie hoch das Ganze hier gehängt wird», schliesst die Korrespondentin.