Nach den Schüssen bei einer Gala in Washington wird dem Angreifer ein Mordversuch am US-Präsidenten Donald Trump zur Last gelegt.

Das berichten die «Washington Post» und CNN übereinstimmend aus dem Gerichtssaal in Washington, wo der Verdächtige dem Richter vorgeführt wurde.

Wie erwartet kamen zwei weitere Anklagepunkte hinzu: die Verwendung einer Schusswaffe bei einer Gewalttat sowie der tätliche Angriff auf einen Bundesbeamten unter Einsatz einer gefährlichen Waffe.

Der Verdächtige, laut Medienberichten ein 31 Jahre alter Mann aus Kalifornien, stürmte bei dem Gala-Dinner mit der Hauptstadtpresse am Samstagabend (Ortszeit) schwer bewaffnet durch einen Sicherheitsposten des Secret Service, ehe er von Beamten gestoppt wurde. Ein Sicherheitsbeamter wurde von mindestens einem Schuss getroffen, wegen seiner Schutzweste aber nicht schwerer verletzt.

Legende: Dieses Bild des mutmasslichen Täters veröffentlichte Donald Trump über seinen Social-Media-Account. Truth Social/Donald Trump

Der amtierende Justizminister Todd Blanche hatte vor dem Gerichtstermin gesagt, der Schütze habe es vermutlich auf Regierungsmitglieder abgesehen. Das deckt sich mit Medienberichten über das Manifest des Schützen. Demnach schrieb der Angreifer in seinem gut 1000 Worte langen Schriftstück, er nehme Regierungsvertreter ins Visier, «priorisiert vom ranghöchsten bis zum rangniedrigsten».

Bezirksstaatsanwältin Jeanine Pirro teilte mit, dass der Verdächtige von seinem Zuhause in der Nähe von Los Angeles mit dem Zug über Chicago nach Washington gereist war. Dort hatte er sich ein Zimmer in dem Hilton-Hotel reserviert, in dem auch das Gala-Dinner stattfand.

Wie Blanche mitteilte, droht dem Angeklagten alleine für den Mordversucht am Präsidenten eine lebenslange Haftstrafe. Zudem könnten weitere Anklagepunkte während den Ermittlungen hinzukommen.