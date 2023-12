Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen haben nach eigenen Angaben die Schiffe «Unity Explorer» und «Number 9» in der Meerenge Bab al-Mandab mit einer Rakete sowie einer Drohne attackiert. Von einem US-Schiff sprach der Huthi-Militärsprecher Jahja Sari jedoch nicht.

Legende: Die «USS Carney» der US-Navy durchquert den Suezkanal in Ägypten am 18. Oktober 2023. Reuters / US NAVY