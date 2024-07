Die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wird 70. In die Reihe der Gratulanten reiht sich auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein. «Das Besondere an Ihrem Jubiläum ist, dass sich Ihre 70 Lebensjahre in genau zwei Hälften teilen lassen. In die ersten 35 Jahre bis zum Fall der Mauer und in die zweiten 35 Jahre in der ersehnten Freiheit», schreibt er. Merkel habe in den zweiten 35 Jahren den Weg des vereinten Deutschland als Kanzlerin entscheidend geprägt.

Zum 70. Geburtstag von Angela Merkel

1 / 14 Legende: Angela Merkel 2024 bei den Festivitäten zu 75 Jahre Grundgesetz in Deutschland. Keystone/Michael Kappeler 2 / 14 Legende: Angela Merkel mit futuristischer Brille im Jahr 2016. GettyImages/Volker Hartmann 3 / 14 Legende: Angela Merkel beim Dönerschneiden 2008. GettyImages/Frank Ossenbrink via Ullsteinbild/Getty Images 4 / 14 Legende: Angela Merkel mit US-Präsident George Bush in Stralsund 2006. GettyImages/Alexander Hassenstein 5 / 14 Legende: Angela Merkel unterhält sich mit Barack Obama am G7 Gipfel in Elmau/Deutschland 2015. Reuters/Pool New 6 / 14 Legende: Angela Merkel an der Fussball-WM der Männer 2014. Keystone/Marcus Brandt 7 / 14 Legende: Angela Merkel und Donald Trump am G7-Gipfel in Kanada 2018. Keystone/Jesco Denzel 8 / 14 Legende: Dieses Bild steht symbolisch für die «Willkommenskultur», die Angela Merkel 2015 in Deutschland ausrief. Keystone/Bernd Jutreczenka 9 / 14 Legende: Das «Mudra»: die charakteristische Fingerstellung von Angela Merkel. Keystone/Markus Schreiber 10 / 14 Legende: Angela Merkel als stellvertretende Regierungssprecherin 1990. Imago/Stana 11 / 14 Legende: Angela Merkel, immer neugierig, in Hannover 2016. GettyImages/Alexander Koerner 12 / 14 Legende: In den Ferien in Ischia mit ihrem Ehemann Joachim Sauer 2007. GettyImages/Salvatore Laporte 13 / 14 Legende: Angela Merkel wird von Papageien gepickt, 2021. Keystone/DPA/ Georg Wendt 14 / 14 Legende: Merkel und Macron an den Feierlichkeiten zum Ende des 1. Weltkrieges 2018 in Compiegne, Frankreich. Keystone/EPA/Phiippe Wojazer

Angela Merkel wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg geboren. Ihr Vater, ein Pfarrer, zog aber bald darauf in die DDR. Nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 war Merkel deutsche Familien- und Umweltministerin, später Oppositionsführerin und von 2005 bis 2021 deutsche Bundeskanzlerin.