Legende: Eliziane Gama, Mitglied des brasilianischen Senats. Karen Naundorf/SRF

Eliziane Gama, Senatorin für den Bundesstaat Maranhão und Berichterstatterin der parlamentarischen Untersuchungskommission, zum Sturm auf Brasilia am 8. Januar 2023.

SRF News: Wie nahe stand Brasilien vor einem Staatsstreich?

Eliziane Gama: Es war sehr knapp. Es war ein geplanter Angriff, mit Profis, die rund 5000 Menschen angeleitet haben. In unseren Ermittlungen konnten wir rund 30 Personen identifizieren, die an der Planung beteiligt waren. Sie waren bereit, bis zum Äussersten zu gehen, zu töten. Eine junge Polizistin wurde so brutal geschlagen, dass ihr Helm stark beschädigt wurde. Er ist so gestaltet, dass er sogar Schüsse abhalten kann. Die Planungen begannen bereits im Jahr 2020, mit verschiedenen Aktionen zur Destabilisierung der Demokratie, darunter ein versuchter Bombenanschlag am Flughafen in der Hauptstadt.

Vor kurzem legte die Bundespolizei einen Ermittlungsbericht vor. Was darin war für Sie neu?

Der Polizeibericht bestätigt und erweitert unsere Erkenntnisse. In der Untersuchungskommission fehlte es uns jedoch an Beweisen, um hochrangige Militärs anzuklagen. Das ist nun geschehen. Überraschend und schockierend war für mich der Plan, den Präsident und einen obersten Richter zu vergiften.

Was ist über eine mögliche Beteiligung von Ex-Präsident Bolsonaro bekannt?

Er war die wichtigste Figur in Brasilien zu diesem Zeitpunkt, ein Meinungsbildner. Er verbreitete Zweifel an der Zuverlässigkeit unseres Wahlsystems und destabilisierte, indem er ohne Beweise von Wahlbetrug sprach. Bolsonaro hat an Demonstrationen teilgenommen, bei denen die Schliessung des Kongresses und eine Militärintervention gefordert wurden. Auch wurde ein Dekret vorbereitet, um die Amtseinführung von Lula zu verhindern. Weitere Ermittlungen laufen.

Die Justiz hat Ex-Präsident Bolsonaro bis 2030 von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen. In den USA wird Donald Trump nach ähnlichen Vorwürfen am 20. Januar erneut Präsident. Was macht Brasilien anders als die USA?

Es gibt Ähnlichkeiten zwischen den Angriffen auf die Institutionen in Brasilia und auf das Kapitol in Washington. Aber: Sowohl in der Justiz als auch im Wahlsystem gibt es Unterschiede. In den USA könnte sogar ein Gefängnisinsasse für Wahlen kandidieren, in Brasilien ist es leichter möglich, die Beteiligung an Wahlen zu untersagen. Ich glaube, dass Brasilien damit ein Beispiel für andere Länder sein könnte: Es ist wichtig für die innere Sicherheit eines Landes, dass Angriffe auf die Demokratie bestraft werden. Straflosigkeit kann zur Folge haben, dass sich solche Angriffe fortsetzen.

Am 13. November 2024 griff ein Attentäter, der Anhänger von Ex-Präsident Bolsonaro war, das Oberste Gericht mit einem Sprengsatz an. Wie ordnen Sie diesen Anschlag ein?

Bisher gab es keinen Terrorismus in Brasilien, unsere Gesetzgebung erwähnt den Begriff nicht einmal. Es ist sehr schwerwiegend, dass nun Menschen bereit sind, andere zu töten und ihr eigenes Leben zu beenden. Das ist auch eine Folge oder Weiterführung des Putschversuchs. Ich sage immer wieder: Der 8. Januar ist nicht vorbei. Wir müssen achtsam bleiben und eine gute Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitskräften und dem Geheimdienst garantieren. Das hat am 8. Januar nicht funktioniert. Wir brauchen bessere Kontrollorgane, um solche Situationen zu vermeiden.

Dabei gehen Sie davon aus, dass die Regierung die Demokratie schützen will. Was, wenn demokratiefeindliche Kräfte durch Wahlen ins Amt gelangen?

Die extreme Rechte zerstört die Demokratie mit den Mitteln der Demokratie, das beobachten wir in vielen Ländern. Richter werden entlassen oder unter Druck gesetzt. Versuche werden unternommen, an der Macht zu bleiben. Demokratie heisst: Man gewinnt eine Wahl, aber man respektiert diejenigen, die anders gewählt haben. In Brasilien gibt viele Menschen, die das anders sehen und die diktatorische Praktiken verteidigen. Demokratie ist kein Selbstläufer, wir müssen wachsam bleiben.

Das Gespräch führte Karen Naundorf.