Legende: Keystone

Irans Klettermeisterin Elnaz Rekabi hatte im Final der Asienmeisterschaft in Seoul das für iranische Sportlerinnen obligatorische Kopftuch abgenommen. Iranische Medien reagierten mit Empörung auf den Vorfall. In den sozialen Medien jedoch wurde die Sportlerin von den Iranern gefeiert. «Wir sind stolz auf dich», hiess es in einer der zahlreichen Reaktionen auf Twitter.



Die iranische Delegation reiste unmittelbar nach dem Vorfall ab, Beobachter äusserten die Befürchtung. Rekabi könnte in Iran ins Gefängnis gesteckt werden. Inzwischen meldete sich die Sportlerin jedoch mit praktisch gleichlautenden Mitteilungen in sozialen sowie iranischen Medien: Sie habe das Kopftuch unabsichtlich weggelassen und entschuldige sich dafür. Westliche Beobachter gehen davon aus, dass Rekabi von iranischen Funktionären zu ihrer Aussage gezwungen wurde.