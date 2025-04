Im Vorfeld der Fussball-WM in Katar 2022 soll der Golfstaat viel Geld an enge Mitarbeiter Netanjahus gezahlt haben, um im Gegenzug das Image des Emirats in Israel zu verbessern. Katar gilt in Israel nämlich als wichtiger Sponsor der Hamas. Öffentlich zeigt Netanjahu deshalb seit Jahren mit dem Finger auf Katar. Katar weist die Vorwürfe entschieden von sich.

Angesichts dieser Attacken wäre es nicht nur ein handfester Skandal, wenn sich die Vorwürfe gegen Netanjahus Mitarbeiter bewahrheiten sollten, schätzt Susanne Brunner, die langjährige Nahostkorrespondentin von SRF. «Wenn sie Gelder von einem Staat annehmen, der mutmasslich die Terrororganisation finanziert, welche Hunderte von Israeli getötet und entführt hat, wäre das eventuell sogar Landesverrat.»