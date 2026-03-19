Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt die Leitzinsen unverändert.

Der für den Markt wichtige Einlagensatz liegt weiterhin bei 2.0 Prozent.

Damit tastet die EZB zum sechsten Mal in Folge die Zinsen nicht an.

Noch vor wenigen Wochen sah sich die EZB in einer komfortablen Lage im Kampf gegen die Teuerung im Währungsraum. Denn mit einer Rate von 1.9 Prozent im Februar liegt die Inflation nahe am mittelfristigen Ziel der Notenbank von 2 Prozent. Doch mit dem Krieg im Nahen Osten und dem Ölpreisschock wächst die Sorge vor einem starken Anziehen der Inflation.

Legende: Die EZB schreibt zum jüngsten Zinsentscheid: «Der Krieg im Nahen Osten hat zu deutlich unsichereren Aussichten geführt.» REUTERS/Jana Rodenbusch

Die Notenbank will verhindern, dass sie auf eine mögliche neue Preiswelle zu spät reagiert. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 stand die EZB in der Kritik, den damaligen Preisanstieg lange unterschätzt zu haben. Die Inflation im Euroraum schnellte zeitweise auf mehr als zehn Prozent nach oben.