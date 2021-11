Die Erklärung der USA und Chinas bleibt viele Details schuldig. Das macht es schwierig abzuschätzen, was die nach dem Gipfel von Paris 2015 jetzt erneuerte Allianz zwischen Washington und Peking bringt. Ihr grösster Wert liegt wohl vor allem darin, dass die beiden Mächte in Sachen Klima wieder auf allen Ebenen zusammenarbeiten wollen – etwa bei den erneuerbaren Energien, aber auch in der Klimapolitik. Wie viel dabei wirklich herausspringt wird man sehen müssen.